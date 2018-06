Judecatorul Danilet sesizeaza o situatie imposibila generata de hotararile contradictorii ale CCR: Nu mai stim ce decizie trebuie sa se aplice, toate sunt obligatorii!

Deciziile care se bat cap in cap

Care este problema?

Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, arata ca CCR poate sa isi schimbe propria jurisprudenta, insa acest lucru trebuie argumentat. Or, acest lucru nu se intampla in cazul magistratilor detasati."Si nu este prima situatie de acest gen care bulverseaza tot ceea ce stim despre modul de interpretare a normelor juridice," scrie Danilet pe blogul sau. El a dat un exemplu recent, privind situatia magistratilor care sunt detasati in diverse fucctii din consilieri, administratie, diplomatie, sau chiar secretari de stat, adica inlocuitori de drept ai ministrilor.," scrie Danilet.CCR a dat decizii care se contrazic in acest caz. Prima a fost data in 2008, cand a stabilit ca prin detasare magistratulnu mai exercita functia, ci detine doar calitatea, ca urmare nu i s-ar aplica regimul de interdictii si incompatibilitati specific magistratilor.La 10 ani dupa decizia de mai sus, CCR spune altceva prin doua decizii, una din ianuarie, cealalta din aprilie 2018. Astfel, Curtea Constitutionala a stabilit ca magistratii nu pot desfasura activitati specifice celei de legiferare sau de organizare si punere in aplicare a legii pe calea a actelor administrative ( par. 168 si 170 din Decizia nr. 45/2018 )."CCR a decis nu numai ca magistratul nu poate fi detasat intr-o pozitie unde nu ar desfasura activitati in legatura cu calitatea sa, dar nici nu poate fi ales, numit sau detasat in functii de demnitate publica pentru ca isi asuma un rol diferit de cel de infaptuire a justitiei, componenta politica sau administrativa preluata evidentiind, in realitate, o noua functie exercitata concomitent cu detinerea calitatii de judecator/procuror ( par. 102 dinDecizia nr. 252/2018 ) ", arata judecatorul.Danilet mai arata ca cele doua decizii recente date de CCR nu s-au pus in aplicare. De altfel, Ziare.com a descris o situatie similara in ministerul condus de Tudorel Toader. Unul dintre secretarii de stat de la Ministerul Justitiei, este detasat din functia de judecator la Curtea de Apel Craiova."Consulii si ambasadorii nostri magistrati sunt tot la postul lor", scrie Danilet.Deciziile CCR sunt obligatorii pentru toate persoanele si autoritatile, inclusiv pentru CCR. "Poate CCR sa nu isi respecte propria hotarare? Nu. Poate CCR sa revina asupra propriei jurisprudente? Da, dar numai daca explica de ce procedeaza astfel si sa se justifice acest lucru in mod obiectiv, pe schimbari legislative, sociale etc", explica magistratul.Potrivit lui Danilet, in prezent se aplica decizia din 2008 si nu cele din 2018.(I.S.)