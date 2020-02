De ce a fost condamnata deputata Andreea Cosma la 4 ani de inchisoare - motivare

Ce spun procurorii DNA

Acuzatiile in cazul Andreei Cosma

Inalta Curte: Probele confirma acuzatiile

Cum s-au stabilit pedepsele

Scor strans

"Nu ma asteptam"

Aceasta este o parte din motivarea Inaltei Curti in cazul condamnarii Andreei Cosma, deputat PSD de Prahova si fiica fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, la 4 ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu, care a produs consecinte deosebit de grave, in suma de 10.674.784 de lei.Ceilalti doi inculpati in acest dosar, Danut Cornea - presedinte al Consiliului de Administratie al Plopeni Industrial Parc SA si Florin Anghel - presedinte al Consiliului Judetean Prahova, au primit si ei pedepse de 4 ani de inchisoare. Decizia in prima instanta a fost data la finalul anului 2018, iar cazul a ajuns pe masa Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte.Potrivit Inaltei Curti, Andreea Cosma si-a asumat autentificarea unor acte juridice in acest caz, conditiepentru producerea urmarii prejudiciabile."Inculpata Andreea Cosma a evaluat consecinta ce urma a se produce si care era accesibila facil in conditiile in care la biroul sau notarial, sub semnatura sa, a fost dezmembrat activulsi au fost incheiate toate cele 9 contracte de vanzare-cumparare, insumand cca 91% din suprafata parcului industrial.", explica Inalta Curte.In acest caz, Florin Anghel este acuzat ca in calitate de sef al CJ Prahova l-a imputernicit pe Danut Cornea, fost director al Parcului Industrial Plopeni, detinut de CJ Prahova, sa instraineze terenuri dintr-o fosta unitate militara cu o suprafata de peste 40 de hectare, care a intrat in activul parcului in urma unui schimb de terenuri cu Ministerul Apararii Nationale.Potrivit DNA, bunurile au fost vandute fara sa fi fost evaluate, fara desfasurarea unei licitatii publice, iar directorul parcului a semnat actele aferente tranzactiilor fara sa fie imputernicit de Adunarea Generala a Actionarilor mandatata special de Consiliul Judetean Prahova, fara viza de control financiar preventiv propriu, sustragand operatiunea economica de la controlul de legalitate si regularitate si in baza unei procuri emise cu depasirea competentelor si cu incalcarea dispozitiilor legale.Anchetatorii au stabilit ca in urma incheierii celor noua contracte de vanzare-cumparare, in perioada 11 iunie 2008 - 4 iulie 2008, s-a creat un prejudiciu de 17.603.853,34 lei, reprezentand diferenta intre valoarea de preluare a bunurilor vandute si pretul vanzarii.Procurorii au stabilit, pe parcursul anchetei, ca in derularea acestor tranzactii cei doi au fost ajutati de catre notarul Andreea Cosma, actual deputat PSD.Conform anchetatorilor, Andreea Cosma, in calitate de notar, "a acceptat sa autentifice contractele de vanzare cumparare prin care SC Plopeni Industrial Parc SA a instrainat mai multe imobile ce faceau parte din activul, fara respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind achizitiile publice si fara a se tine seama nici macar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute in vedere potrivit studiului de evaluarepracticat de Camera Notarilor Publici Prahova la data incheierii contractelor de vanzare-cumparare, respectiv la nivelul anului 2008".Potrivit Inaltei Curti, in acest caz, probatoriul cu inscrisuri apare ca fiind determinant in cauza, dar este confirmat si se coroboreaza cu declaratiile inculpatilor, ale martorilor si cu probele stiintifice (expertizele efectuate).", motiveaza judecatorii.Magistratii mai arata ca declaratiile inculpatilor contin recunoasterea chestiunilor de fapt imputate.", explica Inalta Curte.Atunci cand a stabilit condamnarile, instanta are in vedere faptul ca urmare a faptelor comise de cei trei inculpati, a fost produs un prejudiciu cu consecinte deosebit de grave, in limite apropiate de valoarea de 11 milioane lei, "dar si ca faptele au fost comise de catre Anghel si Cornea prin participatii proprii consecutiv asumate si egale ca pondere pentru obtinerea rezultatului si producerea prejudiciului, in timp ce inculpata Cosma a avut o contributie subsecventa si a fost atrasa in activitatea infractionala de catre cei doi inculpati, dupa inceperea demersurilor pentru vanzare"."Cu toate acestea, imprejurarea ca inculpata Cosma Andreea a redactat si autentificat contractele de vanzare cumparare, in conditiile concrete de initiere, concepere si comitere a intregii activitati infractionale cu a actului ilicit comis de ceilalti doi participanti genereaza participarea sala atingerea si obtinerea scopului infractional, aspect ce impune un cuantum al pedepsei egal cu cel al inculpatilor", explica Inalta Curte.Instanta a avut in vedere circumstantele personale, cei trei inculpati fiind absolventi de studii superioare, fiind parte a unor medii socio-profesionale ori familiale functionale, cu valori modelatoare.", conchide Inalta Curte.Decizia in acest caz fost luata in majoritate, doi dintre judecatori au fost pentru condamnare, iar al treilea magistrat pentru achitare. Completul in acest caz a fost format din Francisca Vasile, Valentin Selaru si Daniel Gradinaru.Judecatorul Daniel Gradinaru, in prezent seful Sectiei Penale de la Inalta Curte, a fost magistratul care a facut opinie separata in acest caz. Acesta a fost pentru achitarea Andreei Cosma si a lui Florin Anghel.Potrivit opiniei separate, judecatorul l-a condamnat pe Danut Cornea la 3 ani de inchisoare cu suspendare si l-a obligat sa presteze si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Servicii de gospodarire urbana Ploiesti SRL sau Administratia Parcului Memorial "Constantin Stere".Deputatul Andreea Cosma a comentat la Antena 3, in ziua sentintei, decizia de condamnare data de Inalta Curte."Nu ma asteptam. A fost o surpriza, ma simt neindreptatita si acum, punand cap la cap piesele jocului, ce s-a intamplat si ce urmeaza, imi dau seama ca acest lucru a fost o razbunare din partea palierului Laura Codruta Kovesi", a spus Andreea Cosma.Dupa cum am aratat, procesul urmeaza sa se reia, in faza de apel, la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte. Andreea Cosma a vorbit despre modul in care a fost intocmit dosarul penal, la unitatea DNA de la Ploiesti, dar si despre cum s-a facut trimiterea in judecata.In plus, Cosma a afirmat ca a facut un denunt impotriva fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi.", a mai spus Cosma.