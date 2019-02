De ce CJUE trebuie sa decida cu rapiditate daca Legile Justitiei PSD-ALDE incalca recomandarile MCV

Recomandarile MCV sunt obligatoriii pentru Romania

Un judecator de la Tribunalul Olt a motivat urgenta: "exigentele statului de drept nu pot fi conditionate de termene indelungate, in care se pot produce prejudicii ireparabile."Magistratul arata ca:".Judecatorul atrage atentia ca, in cazul magistratilor, procedurile disciplinare trebuie sa fie independente. Asta in contextul in care CJUE trebuie sa se pronunte daca ordonanta de urgenta prin care au fost numiti sefii Inspectiei Judiciare incalca principiile statului de drept."Trebuie inlaturat orice risc legat de influenta politica asupra desfasurarii procedurilor disciplinare, cum ar fi numirea direct de Guvern a conducerii Inspectiei Judiciare," arata Tribunalul Olt.Concret, Tribunalul Olt -si- pe 7 februarie au sesizat CJUE pentru a raspunde la noua intrebari.Numitorul comun al celor doua sesizari vizeaza intrebarile privind caracterul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006.Prevederile MCV se circumscriu prevederilor Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la UE? Romania este obligata sa respecte prevederile Tratatului privind Uniunea Europeana? Cerintele MCV-ului, rapoartele si recomandarile acestuia sunt obligatorii pentru Romania? - sunt intrebari la care trebuie sa raspunda judecatorii europeni.Solicitarea vine in contextul in care Comisia Europeana a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale si a cerut suspendarea aplicarii acestora. Un raspuns afirmativ al instantei europene ar duce la suspendarea aplicarii Legilor Justitiei, asa cum explica magistratul Dragos Calin, copresedinte al Forumului Judecatorilor din Romania.Pe de alta parte, cele doua instante au pus si intrebari punctuale, legate de modificarile legislative.a ridicat problema unei ordonante de urgenta promovate de Tudorel Toader, prin care au fost numiti provizoriu sefii Inspectiei Judiciare. Ordonanta a fost data dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a cerut-o in mod public.", este una dintre intrebari.a ridicat problema infiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. "", este intrebarea pusa de magistratii din Pitesti.a studiat motivarea data de Tribunalul Olt in acest caz in care este justificata procedura accelerata.Instanta invoca articolul 105 din Regulamentul de procedura al CJUE, care arata ca la cererea instantei de trimitere sau, cu titlu exceptional, din oficiu, presedintele Curtii poate, dupa ascultarea judecatorului raportor si a avocatului general, in cazul in care natura cauzei impune examinarea acesteia in termen scurt, sa decida judecarea trimiterii preliminare potrivit procedurii accelerate care deroga de la prevederile prezentului regulament.", scrie judecatorul de la Tribunalul Olt.Potrivit procedurii in astfel de cazuri, magistratul trebuie sa-si motiveze opinia sa, respectiv in acest caz de ce sesizeaza instanta europeana.Judecatorul a aratat ca MCV are drept scop dezvoltarea si eficientizarea sistemelor administrativ si judiciar, astfel incat sa poata fi indeplinite de catre statele care si-au manifestat vointa de a fi membre ale Uniunii Europene obligatiile aferente statutului de membru UE, iar Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana le consacra aceasta calitate de state membre, atunci continutul, caracterul si intinderea temporala a Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005.Un argumentse poate extrage prin raportare la caracterul directivelor, care sunt, in conditiile stabilite in jurisprudenta CJUE, obligatorii si privesc armonizarea legislatiilor nationale:", explica magistratul.Tribunalul Olt mai arata ca Tratatul privind Uniunea Europeana face parte din legislatia primara a Uniunii Europene, obligatia statelor membre fiind de respectare cu prioritate a dispozitiilor tratatelor fata de prevederile din legislatia nationala.Art. 2 al Tratatului privind Uniunea Europeana stabileste ca valoare fundamentala a UE valoarea statului de drept, avand drept cadru o societate bazata pe pluralism, nediscriminare, toleranta, justitie, solidaritate si egalitate intre femei si barbati.Acesta trebuie sa asigure toate garantiile pe care le presupune independenta fata de celelalte puteri statate", explica instanta.In consecinta, prin raportare la jurisprudenta recenta a CJUE, Tribunalul Olt considera ca articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei "statelor membre de a stabili masurile necesare pentru o protectie juridica efectiva in domeniile reglementate de dreptul Uniunii,".De asemenea, mai arata Tribunalul Olt, articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana trebuie interpretat in sensul obligatiei statelor membre de a respecta criteriile statului de drept, solicitate si in rapoartele din cadrul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, "".