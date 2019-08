Decizie inedita a Inaltei Curti: S-a decis confiscarea unor bunuri instrainate - cinci masini de lux, in cazul unui fost sef ANRP

Fiul, sentinta cu suspendare

El a fost gasit vinovat ca a primit spaga suma de 1 milion de euro de la afaceristul Michael Muresan, in schimbul facilitarii unei despagubiri de 5,2 milioane de euro. Catalin Dumitru a fost vicepresedinte ANRP in perioada 23 iulie 2012 - 11 septembrie 2013. Anterior, el a ocupat functia de lider al filialei PC Teleorman.Afaceristul Michael Muresan a fost condamnat la 3 de ani inchisoare pentru cumparare de influenta, dare de mita si fals in inscrisuri sub semnatura privata.Decizia din acest caz a fost data la sfarsitul lunii iunie si este definitiva.In acelasi dosar, Alexandru-Catalin Dumitru, fiul fostului vicepresedinte al ANRP, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalarea banilor.Alte doua persoane implicate in acest caz au fost condamnate dupa ce au recunoscut acuzatiile. Este vorba de Daniel Bran, fratele fostului ministru al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare si de afaceristul Vasile Nicolae Ciupac (fost Dragos) care a fost condamnat la 2 ani de inchisoare.In acest caz, potrivit DNA, cei implicati au cumparat mai multe bunuri pe numele altor persoane si decizia instantei a fost sa fie confiscate si acesteaMai exact, de la Daniel Bran sumele de 775.000 lei si 55.000 de euro si un autoturism Audi A8, inmatriculat pe numele sotiei sale. De la Vasile Nicolae Ciupac (fost Dragos) suma de 474.032 lei si autoturismele BMW 730 D si BMW X6 inmatriculate pe numele soacrei sale.De la Dumitru Catalin suma de 787.000 euro si autoturismul BMW 320 DX Drive Coupe inmatriculat pe numele unui fiu. De la Dumitru Radulescu Catalin - Alexandru un apartament situat in Piata Unirii din Bucuresti si un autoturism marca Mercedes-Benz.