Decizie inedita a judecatorilor: Daune morale de 60.000 de lei pentru pasagerul unui taxi implicat intr-un accident

In urma accidentului, femeia a suferit o vatamare corporala, a fost internata in spital 3 zile, la terapie intensiva, au urmat 60-70 de zile de ingrijiri medicale si a stat mai multe saptamani la pat.Decizia inedita a fost data de Judecatoria Sectorului 1. Tribunalul Bucuresti a respins luna trecuta apelurile din acest caz, dar ultimul cuvant in acest proces il va avea Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit actelor din dosar, totul incepe pe pe 23 iunie 2017, in jurul orelor 23.00, cand a avut loc accidentul rutier.Acesta s-a produs in zona Pietei Ferentari din Bucuresti, imediat dupa plecarea de pe loc, iar tanara se afla pe locul din spate.Soferul a efectuat o manevra la stanga, incercand sa intoarca, fara a se asigura. In acel moment, taxiul a fost lovit din partea stanga de un alt autoturism cu numar de Bulgaria.Taxiul era asigurat cu o politia RCA obligatorie.Atat inaintea accidentului, cat si in momentul impactului, taximetristul era intr-o discutie telefonica. Acesta nu folosea un dispozitiv "maini-libere" si nu era atent la efectuarea virajului la stanga.Tanara a suferit o vatamare corporala si avut nevoie de 60-70 de zile de ingrijiri medicale, potrivit actelor medicale din dosar. La un moment dat, situatia medicala s-a complicat, iar medicii au trebuit sa-i monteze o sonda urinara.Ea a trebui sa-si ia concediu medical in lunile iulie si august 2017, pentru a depasi traumele psihice si fizice, si a fost imobilizata in pat mai multe saptamani.In plus, nu s-a putut prezenta la examenul de disertatie, pe care trebuia sa il sustina, ca urmare a finalizarii cursurilor de master.Cand a deschis procesul, tanara a cerut daune morale de 200.000 lei si daune materiale de 2.167,77 lei. In primul rand, ea si-a intemeiat cererea pe o prevedere din Codul Civil, si a explicat ca prin fapta culpabila a taximetristului a suferit un prejudiciu.In actele depuse, ea a facut trimitere si la Ordonanta de urgenta nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane.Actul normativ stabileste ca asiguratorul RCA acorda despagubiri pentru prejudiciile produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si pentru cheltuielile facute de acestia in procesul civil si se stabileste expres ca despagubirile acordate de asigurator cuprind sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare.Suplimentar textelor de lege indicate, Norma nr.39/2016 privind asigurarile auto din Romania, in vigoare la data producerii accidentului rutier, evidentiaza faptul ca asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial.In prima parte a procesului, firma de asigurare a fost de acord la plata despagubirilor materiale si a unor daune morale de 40.000 lei.Avocatii companiei de asigurari au explicat ca tanara a acceptat sa urce in taxi, chiar daca a observat ca soferul discuta la telefon si ar fi putut refuza "cursa".Un alt motiv invocat de avocati: tanara nu ar fi folosit centura de siguranta, pe care trebuia sa o poarte, chiar daca statea pe locul din spate."Instanta apreciaza ca suma de 40.000 lei oferita de catre parata () prin intampinare nu este suficienta pentru a acoperi in integralitate prejudiciul moral cauzat prin evenimentul rutier din data de 23 iunie 2017," arata Judecatoria Sectorului 1 in acest caz.Judecatorii au avut in vedere si faptul ca accidentul rutier nu a produs consecinte pe termen lung, prognosticul de vindecare a tinerei fiind bun, respectiv ca aceasta nu a fost supusa la interventii chirurgicale, iar"Astfel, in ceea ce priveste suma solicitata de reclamanta, instanta o considera intr-un cuantum mult prea ridicat, care nu este justificat de probele administrate in cauza, instanta atragand atentia, cu aceasta ocazie, ca", motiveaza Judecatoria Sectorului 1.Prin urmare, pastrand un just echilibru intre interesele contrare intre cele doua parti, instanta a acordat tinerei suma de 60.000 lei cu titlu de daune morale, apreciind ca"Instanta observa ca suma respectiva este potrivita fata de trauma psihica provocata in concret si de starea de frustrare cauzata de accidentul in discutie", motiveaza magistratii.