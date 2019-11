Decizie inedita la Craiova: Fiul unui interlop celebru a fost condamnat cu suspendare, desi a incercat sa omoare un om

Sentinta

Decizia nu este definitiva.Este vorba de un dosar cu infractiuni violente, iar in timpul anchetei Eduard Marian Constantinescu a fugit din tara. El a fost prins in SUA in baza unui mandat international de arestare si extradat in Romania.Eduard Marian Constantinescua fost arestat preventiv in acest dosar in perioada 8 februarie 2019 - 18 iunie 2019 si arestat la domiciliu de la data de 19 iunie 2019 pana la pronuntarea sentintei, pe 4 noiembrie 2019.Potrivit minutei instantei, Eduard Marian Constantinescu a fost condamnat la 2 ani si 9 luni inchisoare pentru tentativa de omor si o amenda penala de 3.000 lei (150 zile-amenda x 20 lei) pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.Aceasta sentinta a fost contopita cu o alta sentinta definitiva, primita de Eduard Marian Constantinescu, de 8 luni de inchisoare cu suspendare. In final,"Dispune suspendarea executarii pedepsei inchisorii, sub supraveghere si stabileste un termen de supraveghere de 4 ani", se arata in decizia instantei, potrivit portalului instantelor. Magistratii au dispus ca, pe parcursul termenului de supraveghere, Eduard Constantinescu sa presteze 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii "in cadrul Primariei municipiului Craiova-Regia Autonoma de Transport Craiova, sau in cadrul Primariei municipiului Craiova-Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Craiova."Un alt inculpat din acest dosar, Paul Florin Ciovica, a fost condamnat la o pedeapsa de 150 zile amenda pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. In total: 3.000 lei (150 zile-amenda x 20 lei).Cazul apare in publicatia locala "Jurnalul Olteniei" , care prezinta si acuzatiile pe larg.Surse din magistratura au explicat pentruca o astfel de pedeapsa pentru tentativa de omor, infractiune violenta care se pedepseste cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani, este una extrem de rara.Potrivit minutei instantei, cei doi inculpati din dosar, Eduard Marian Constantinescu si Ciovica Paul Florin, au recunoscut acuzatiile. Astfel, potrivit legii, cei doi au beneficiat de o reducere a limitelor pedepselor cu o treime.In plus, cei doi au incheiat un acord de mediere cu persoanele vatamate.," explica un specialist in Drept pentruIn vara anului 2019, judecatorul Daniela Panioglu, de la Sectia Penala a Curtii de Apel Bucuresti, explica intr-un editorial mecanismele prin care actuala legislatie penala permite infractorilor sa primeasca pedepse usoare pentru infractiuni foarte grave.Sursele judiciare citate deau explicat, insa, ca este ciudata sentinta de condamnare cu suspendare si din alt punct de vedere: "," explica sursele citate.Potrivit articolului 91, Conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, alineatul 3, litera c):