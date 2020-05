Dupa discutii aprinse, CSM decide sa nu organizeze concursul pentru sefia SS: "Tara arde si CSM-ul se piaptana"

Sectia este fara sef

Baltag: Proiectul a fost retras

Ziare.

com

Dupa deliberari, plenul CSM a decis (cu un vor de 11 la 8) sa respinga cererea de amanare, dar si cererea de a se organiza cele doua concursuri, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, unul dintre contestatarii Sectiei Speciale, spune ca se impune avansarea, in regim de urgenta, a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ."Excelent si felicitari membrilor CSM care au votat pentru respingerea organizarii concursurilor la SIIJ! Acum se impune avansarea, in regim de urgenta, a proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ, asa cum isi doresc majoritatea romanilor!P.S. Nu prea am inteles scopul cererii de amanare dar este foarte bine ca nu s-a mai taraganat si s-a transat astazi!," afirma Birchall.Sectia Speciala este fara sef, dupa ce Lia Savonea a incercat de sapte ori anul trecut sa o impuna la conducere pe Adina Florea.Inca de la inceputul sedintei, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a cerut amanarea organizarii acestui concurs. O cerere similara fusese trimisa la CSM si de Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP), care solicitase suspendarea procedurii pana in momentul in care Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) se va pronunta in acest caz. Membrii CSM au tinut sedinta prin videoconferinta, in sala fiind prezenti doar sefii CSM, Nicoleta Tant si Tatiana Toader.Primul care a intervenit in dezbatere a fost procurorul Cristian Ban, care a ironizat demersul CSM de a organiza aceste concursuri: "Tara arde si CSM-ul se piaptana."Predoiu a insistat cu amanarea: Sunt probleme mai urgente, inclusiv concursuri in magistratura.," declara Predoiu.Pe de alta parte, mai multi membri CSM au sustinut ca trebuie discutata situatia Sectiei Speciale. Prima care a sarit la atac la ministrul Justitiei a fost Gabriela Baltag (judecator): "Trecand peste interventia plastica a dl. Ban. Vad ca dl. ministru imbratiseaza pozitia unei asociatii cu care nu a fost in relatii tocmai bune. Dumneavoastra ati retras proiectul, pare-se in timp de pandemie se intampla multe".Sefa CSM, Nicoleta Tant, care anul trecut era in tabara pro-Sectia Speciala, a explicat ca: "Trebuie sa gasim variante sa functionam si la instante in pandemie".Membru al CSM din partea societatii civile, Victor Alistar a pledat pentru a se discuta situatia Sectiei Speciale.Impotriva amanarii a fost si judecatorul Simona Marcu. "," afirma Marcu.