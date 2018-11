"Diurna lunara de 10.000 de lei pentru un procuror de la Sectia pentru investigarea magistratilor"

De ce primesc diurna

Potrivit sursei citate, valoarea estimata lunar pentru pentru diurna (22 zile lucratoare) este de 41.361 lei, in cazul celor patru procurori. Datele au fost oferite de Parchetul General in urma unei solicitari facute de FJR.Procurorul-sef al noi Sectii este Florena Esther Sterschi, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar procurorul-sef adjunct este Adina Florea.Procurori cu functie de executie sunt Iuliana Magdalena Olteanu, Codruta Simina Chindea si Sorin Eugen Iasinovschi.Este vorba de drepturi care sunt prevazute de art. 13 alin.1 din OUG nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi:a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare;b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv. In situatia in care nu beneficiaza de cazare in aceste conditii, au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizatia de incadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegarii sau detasarii in alta localitate;c) decontarea, in limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupa caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in situatia in care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acorda in cazul in care deplasarea se face cu autoturismul ce apartine institutiei.I.S.