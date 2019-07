Diurnele sefului Inspectiei Judiciare si veniturile suplimentare ale procurorilor SS, criticate de o asociatie de magistrati

Diurna, neimpozabila

com

Reactia asociatiei vine in contextul in care presa a dezvaluit veniturile incasate anul trecut de seful inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, "prezentate ca indecente si sfidatoare." Magistratul a incasat aproximativ 7.300 euro/luna."AMASP militeaza pentru remunerarea corecta a magistratilor, corespunzator functiei lor in stat, a interdictiilor si incompatibilitatilor," se arata intr-un comunicat de presa remis martiProcurorii amintesc ca remuneratia magistratilor este stabilita in functie de criterii precum gradul parchetului/instantei, vechimea in profesie si complexitatea activitatii si faptul ca acestia beneficiaza de decontarea chiriei.Conform dispozitiilor legale diurna este un drept suplimentar acordat magistratilor detasati sau delegati la un parchet/o instanta in alta localitate decat cea de domiciliu, in cuantum de 2% pe zi din indemnizatia de incadrare bruta lunara, care nu se impoziteaza."In acest context, situatiile aparte din cadrul Inspectiei Judiciare sau al Consiliului Superior al Magistraturii, de a primi diurne pentru deplasarea din suburbiile orasului pana la birou si de a beneficia de aceste drepturi pentru functii in care sunt numiti si nu delegati/detasati, nu sunt deloc justificate, fiind necesara abrogarea dispozitiilor legale care permit acest lucru.Intr-un caz ipotetic, o persoana care locuieste in orasul Otopeni si desfasoara activitatea in cadrul uneia dintre cele doua institutii va primi suplimentar circa 400 de lei, in fiecare zi calendaristica, pentru o calatorie care dureaza la fel de mult ca drumul Militari - Universitate," precizeaza comunicatul de presa.Potrivit AMASP, se impune abrogarea art 88 indice 2 alin. 5 din Legea 304/2004 care prevede: "Pe durata desfasurarii activitatii in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), procurorii cu functii de conducere si executie beneficiaza de drepturile procurorilor detasati, in conditiile legii."", se mai arata in comunicat.Potrivit sursei citate, trebuie sa li se dea posibilitatea procurorilor din cadrul SIIJ sa arate ca activeaza acolo de dragul profesiei si nu pentru beneficiile materiale extraordinare pe care le ofera acea sectie."Trebuie sa demonstreze ca SIIJ nu este, asa cum se sugereaza in spatiul public, un loc din care poti sa te pensionezi cu o pensie cu mult mai mare, nemeritata, inclusiv deschizand dosare unor magistrati doar pentru a convinge ca ai activitate", conchid procurorii.Pentru exemplificare, AMASP precizeaza ca un procuror din Galati care alege sa sustina un interviu pentru numirea in cadrul DIICOT - Structura centrala si vine in Bucuresti pentru a-si desfasura activitatea va primi salariul de circa 17.000 lei si i se va deconta chiria, maxim 600 euro, un venit total de circa 20.000 lei.In acelasi caz ipotetic, daca acelasi procuror domiciliat in Galati alege sa sustina un interviu pentru SIIJ si vine in Bucuresti pentru a-si desfasura activitatea, va primi salariul de circa 17.000 lei si un bonus de circa 40% lunar cu titlu de diurna, adica un venit total de circa 25.000 lei, desi in cele doua situatii este vorba de o functie in cadrul Parchetului General pe care procurorul a ales sa o exercite.