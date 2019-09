Diurnele uriase ale sefilor din magistratura, la un pas sa ajunga la Curtea Constitutionala

Diurna si de 10.000 lei/luna

Camelia Bogdan cere Tribunalului Bucuresti sesizarea Curtii Constitutionale cu prevederea in baza careia magistratii detasati in alte localitati beneficiaza de o diurna de detasare, in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara.Totul se face in baza unei prevederi din OUG nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.Cu cat functia este mai mare, salariul este mai mare, iar diurna este pe masura. De aceasta facilitate beneficiaza si mai multi magistrati care stau in comunele din judetul Ilfov, din jurul Capitalei.Procurori si judecatori din Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) sau din cadrul Sectiei de investigare a infarctiunilor din justitie (SIIJ) care locuiesc in suburbiile Capitalei sau in judetele apropiate primesc indemizatii de detasare uriase.Magistratul face trimitere la articolul 16 din Constitutie: "".Dupa ce Camelia Bogdan a intervenit in procesul lui Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare a renuntat la cererea de chemare in judecata.Totusi, Tribunalul Bucuresti a stabilit urmatorul termen de judecata in acest caz pe 1 octombrie, potrivit portalului instantelor. Radio " Europa Libera " a dezvaluit ca sefa CSM, Lia Savonea, a incasat anul trecut, potrivit declaratiei de avere din 5 februrie 2019, suma de 124.175 de lei, adica 10.300 de lei pe luna, doar pentru a se deplasa din satul Rosu, comuna Chiajna (Ilfov), la Bucuresti. Distanta Rosu - Bucuresti este de 10 kilometri.Un alt magistrat care a primit diurna de detasare este Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare. Astfel, el a incasat anul trecut, pe langa salariu, 147.000 de lei pentru ca a facut naveta de la Giurgiu, acolo unde are domiciliul, la biroul din Bucuresti. Distanta Giurgiu - Bucuresti este de 65 kilometri.Dupa cum am aratat, intr-un proces deschis la Tribunalul Bucuresti, Lucian Netejoru a chemat in judecata Inspectia Judiciare (IJ) si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), si a cerut sa-i fie platita diurna pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care a stat in Bucuresti si nu s-a deplasat in Giurgiu.Solicitarea magistratului a fost facuta in baza unui articol din OUG nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.Concret, in zilele in care nu a beneficiat de prevederile articolului 13, litera b), el cere sa primeasca beneficiile aceluiasi articol 13), dar de la litera a).Dupa deschiderea acestui proces, judecatorul Camelia Bogdan a facut o cerere de interventie de partea IJ si CSM si impotriva lui Lucian Netejoru.Camelia Bogdan isi intemeiaza cererea in favoarea CSM si IJ prin "".Ea arata ca potrivit Codului Muncii, diurna se plateste pentru zilele efectiv lucrate, nu si pentru perioada in care magistratii se afla in concediu de odihna sau in concediu medical ori pentru zilele nelucratoare de la sfarsitul saptamanii sau declarate in acest sens de legiuitor.Camelia Bogdan mai precizeaza ca pe de o parte, beneficiaza de diurna si magistratii detasati in alta localitate decat cea de domiciliu, chiar daca institutia la care sunt detasati are sediul in aceeasi localitate in care isi au si locul de munca "de baza", precum si magistratii detasati in aceeasi localitate in care isi au domiciliul, eventual in aceeasi localitate in care isi au locul de munca "de baza", iar pe parcurs acest domiciliu se schimba in alta localitate, chiar si la cativa kilometri.Aceasta risipa bugetara se constituie intr-un privilegiu nejustificat pentru o anumita categorie de personal si o discriminare fata de toti ceilalti judecatori si procurori", sustine Camelia Bogdan.Potrivit cererii de interventie depuse la Tribunalul Bucuresti, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, alesi ca urmare a candidaturilor depuse potrivit propriei lor vointe, sau inspectorii judiciari, beneficiaza de cele mai mari indemnizatii in sistemul judiciar (cu exceptia judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie), iar legea le asigura, pe langa aceste indemnizatii, decontarea chiriilor sau cazarea in spatiu destinat si decontarea transportului."Magistratii din sistemul judiciar nu au acoperite cheltuielileprin astfel de, beneficiul decontarii chiriilor fiind singurul care li se acorda in acest sens, acesta fiind justificat de imprejurarea ca isi desfasoara, de cele mai multe ori, activitatea in alta localitate decat cea in care detin o locuinta, neavand - conform legii - posibilitatea de a alege decat dintr-un numar limitat de posturi, atat la momentul admiterii in profesie, cat si pe parcurs, in cazul promovarii la instantele superioare", conchide Camelia Bogdan.