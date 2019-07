Dosarul "Bancherilor": Judecatorii explica cum a ajuns un fost general DIE membru activ al unei grupari infractionale

"Tovarase general Dragos, sa traiti!"

Fostul ofiter a fost gasit vinovat de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la inselaciune.Fost sef al Oficiului Argus din cadrul Securitatii, structura care opera angajarile pentru cetatenii romani care activau in comertul exterior pe vremea lui Nicolae Ceausescu, Diaconescu a fost considerat de procurorii DIICOT drept unul dintre creierele din dosarul "Bancherilor."", ii fac portretul magistrati ai Tribunalului Bucuresti.Intr-una din discutiile celebre din acest caz, Aurel Saramet, fost presedinte al Fondului de Grantare a Creditelor pentru IMM, il saluta pe Diaconescu: "".Era vorba de un dosar privind obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate. Fostul ofiter a fost acuzat ca a intermediat legatura unuia dintre capii retelei de fraude bancare cu oameni din sistemul bancar sau institutii de stat.Dupa aproape cinci ani de procese, el a fost gasit vinovat: "".Concret, Diaconescu a fost gasit vinovat ca in perioada 2010-2012 a aderat la un grup infractional organizat initiat de afaceristul Mihai Stan si l-ar fi sprijinit pe acesta la savarsirea infractiunilor de inselaciune in raport cu institutiile bancare din Romania.El ar fi intermediat gruparii conduse de Mihai Stan legaturile cu persoane din conducerea unei banci, din conducerea Fondului de Grantare a Creditelor pentru IMM, cu analisti si consultanti financiar-bancari si ar fi pus la dispozitie mai multe imobile, unde gruparea infractionala isi desfasura activitatile infractionale."Din probele administrate rezulta ca inculpatul Diaconescu Dragos a stiut inca de la inceput de preocuparile infractionale ale inculpatului Mihai Stan si grupului controlat de catre acesta.Desi inca de la inceput cunoaste aceste demersuri, inculpatul Diaconescu Dragos pastreaza legatura cu acesta, il tine aproape si il recomanda in continuare (pana la momentul operativ desfasurat de catre DIICOT) catre diferite persoane cu functii cheie, capabile constient sau nu, sa il sprijine in activitatile infractionale", explica magistratii.Judecatorii noteaza ca generalul nu numai ca a sprijinit grupul infractional organizat initiat de Mihai Stan, ci a devenit un membru activ al acestuia.," scriu magistratii.Unul dintre motive ar fi acela ca afaceristul Mihai Stan ar fi inchiriat mai multe imobile de la Diconescu, pe sume mari de bani.", explica judecatorii.Potrivit motivarii sentintei, Tribunalul a respins apararile generalului, in sensul ca nu cunostea caracterul infractional al demersurilor ilegale ale gruparii conduse de Mihai Stan. Asta deorece afaceristul inchiriase de la general mai multe imobile ca si sedii de firma, "astfel incat putea cu usurinta sa observe preocuparile inculpatului Stan".In plus, din continutul convorbirilor purtate intre cei doi rezulta ca era la curent cu manoperele lui Stan, "implicandu-se astfel in mod constient".Zeci de convorbiri telefonice sunt probe cheie in acest caz.Judecatorii au explicat motivele pentru care au stabilit o sentinta cu suspendarea executarii."Avand in vedere limitele de pedeapsa ale infractiunilor pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, dar si imprejurarea ca instanta se va orienta spre mediu in ceea ce priveste pedepsele aplicate, apreciaza ca legea penala mai favorabila este legea noua.La individualizarea pedepselor, instanta va avea in vedere atat(data fiind complexitatea sporita a cauzei) se impune a crea inculpatilor o situatie mai usoara, data fiind perioada indelungata de timp in care au suportat rigorile unui proces penal.Acest din urma aspect ramane valabil in cazul tuturor inculpatilor din prezenta cauza, pentru care instanta a apreciat ca se impune condamnarea", motiveaza Tribunalul Bucuresti.Unul dintre membrii acestei grupari a declarat magistratilor ca Diaconescu era cunoscut drept "Tataie", ca le spunea ca este general activ de informatii si ca lucreaza pentru el.Declaratia acestuia este citata in motivarea sentintei. El spune ca s-a dus sa-l cunoasca pe Diaconescu, sa-i explice ce are de facut."Dupa ce Diaconescu mi-a pus cateva intrebari de verificari in sensul de a vedea la ce ma duce capulDiaconescu stia despre caracterul fraudulos al activitatilor noastre.", declara unul dintre inculpati.