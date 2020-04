Doua asociatii de magistrati cer CSM sa nu organizeze concursul pentru sefia SS: Trebuie desfiintata!

Solicitarile

Solicitarea vine dupa ce Comisia de Resurse Umane si Organizare din CSM a inaintat plenului doua propuneri de organizare a unui concurs pentru numirea in functia de procuror-sef al SIIJ si de organizare a unui concurs pentru numirea procurorilor cu functii de executie in cadrul acestei structuri de parchet.Sectia Speciala a ramas fara sef, dupa ce Lia Savonea a incercat de sapte ori anul trecut sa o impuna la conducere pe Adina Florea, atunci cand fostul procuror-sef Gheorghe Stan a plecat judecator la CCR.Cele doua asociatii de magistrati mai solicita Parlamentului sa efectueze, de urgenta, modificarile necesare pentru punerea in acord a legislatiei cu recomandarile Comisiei Europene, Comisiei de la Venetia si GRECO, prin desfiintarea SIIJ si revenirea la competentele legale ale parchetelor existente anterior infiintarii acestei sectii, "."Magistratii mai cer Executivului sa ia masurile necesare in vederea desfiintarii SIIJ, "fara a amesteca aceste prevederi necesare cu diverse alte masuri nocive pentru justitie, cum sunt cele care prevad competente extraordinare pentru procurorul general al PICCJ, incluse in proiectul de lege facut public in perioada dinaintea desemnarii de ministrul Justitiei a propunerii sale pentru aceasta functie."Sursa citata adauga ca, potrivit jurisprudentei recente a Curtii Constitutionale,Prin urmare, ar exista multiple cai de rezolvare a acestei probleme simple si grave cu care s-ar confrunta justitia in prezent, inainte de pronuntarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene asupra intrebarilor preliminare trimise de mai multe instante din Romania.Cele doua asociatii sustin ca este inadmisibil ca intr-un stat care se pretinde a fi de drept, membru al Uniunii Europene, toate autoritatile sa se manifeste la nivel declarativ in sensul ca inteleg sa respecte recomandarile Comisiei Europene, ale Comisiei de la Venetia si ale GRECO, "."," conchide sursa citata. Solicitarea este semnata de presedintii Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania, judecatorii Calin Dragos si Lucia Zaharia, cat si ai Asociatiei Initiativa pentru Justitie, procurorii Bogdan Pirlog si Sorin Lia.I.S.