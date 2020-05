Doua asociatii de magistrati: Solutia CEDO in cazul Kovesi pune in discutie revizuirea modului de desemnare a judecatorilor CCR si procurorilor-sefi

Se cere schimbarea legislatiei

Ziare.

com

Cele doua asociatii de magistrati citeaza pe larg din hotararea CEDO in acest caz, aratand cum au ajuns judecatorii europeni la concluzia ca Laurei Codruta Kovesi i-au fost incalcate mai multe drepturi in momentul in care a fost revocata de la sefia DNA."Curtea a constatat ca revocarea reclamantei si motivele invocate pentru a o justifica erau cu greu compatibile cu importanta deosebita ce trebuie acordata mentinerii independentei sistemului judiciar. Data fiind gravitatea sa, masura a avut unfata de participarea procurorilor si a judecatorilor la dezbaterile publice privind reformele legislative care afecteaza sistemul judiciar si, in general, privind toate aspectele referitoare la independenta justitiei," explica cele doua asociatii de magistrati, intr-un comunicat de presa remisPotrivit sursei citate, este vorba de o decizie istorica."Neindoielnic, pronuntarea acestei hotarari istorice este de natura sa intareasca independenta sistemului judiciar, independenta procurorilor, dar si sa incurajeze participarea magistratilor la dezbaterile privind independenta si modernizarea justitiei in Romania," se arata in comunicat.Totodata, hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului ar face necesar ca toti factorii responsabili de condamnarea dura suferita de Romania sa-si asume consecintele actiunilor lor si sa se retraga din functiile publice detinute.Magistratii sustin ca este inadmisibil ca efectele unei decizii pronuntate in majoritate de o curte constitutionala a unui stat pretins democratic sa incalce in atare mod drepturile si interesele legitime ale unui procuror, dar si independenta Justitiei, aspecte retinute astazi de CEDO, mai ales in contextul in care toate organismele europene si internationale relevante au constatat in ultimii ani reculul statului de drept in Romania."Solutia Curtii Europene a Drepturilor Omului pune in discutie necesitatea revizuirii legislatiei privind desemnarea judecatorilor Curtii Constitutionale a Romaniei, dar si a unora dintre competentele si procedurile derulate de acest organism constitutional, avand in vedere si numeroasele trimiteri preliminare aflate pe rolul Curtii de Justitie a Uniunii Europene.De asemenea, se impune imediat revizuirea cadrului legislativ pentru numirea si revocarea procurorilor de rang inalt, in vederea limitarii competentelor puterii executive si intaririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, asa cum Comisia de la Venetia, Comisia Europeana sau GRECO au solicitat succesiv in ultimii ani," conchid magistratii.I.S.