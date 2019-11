Dupa ce a fost avocat ani intregi, a revenit ca procuror pentru 4 luni si acum cere pensie de magistrat

Demisia si achitarea

Inainte, a activat ca avocat timp de mai multi ani, in perioada 2012 - iunie 2019.Cererea lui Balan de pensionare urmeaza sa fie pusa in discutie in sedinta din 20 noiembrie a Sectiei pentru procurori din CSM. Daca se aproba, Balan urmeaza sa incaseze o pensie speciala, de magistrat.George Balan a fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si vicepresedinte al CSM. El si-a inceput cariera in magistratura in 1990.In noiembrie 2012, Balan a demisionat, dupa ce a fost inculpat in celebrul dosar "Curentul si motorul", pentru furnizare de informatii nedestinate publicitati si asociere pentru savarsirea infractiunii de furnizare de informatii nedestinate publicitatii.Un dosar in care au mai fost trimisi in judecata judecatorul Georgeta Barbalata de la Inalta Curte, fostul prim-adjunct al procurorului general, Marcel Sampetru, si Mihai Vlad, fost sef al serviciului secret al MAI din Ilfov.Numele dosarului vine de la celebra conversatie intre seful Consililui Judetean Ilfov, Marian Petrache, Marcel Sampetru si George Balan, in care se discuta despre serviciile secrete si parchete.Stii cum e acum puterea? Inauntru are furnicile. E un musuroi de furnici inauntru. Acesta este DNA, care este la mana premierului. seful DGIPI...Cel mai important... Adica sa pui mana pe putere si pe informatie.ExactPai asta inseamna, nu? Pai ai de fapt curentul, care inseamna informatia si puterea care inseamna DNA-ul si parchetul, care inseamna motorul, da?Corect.Trebuie sa pui mana pe curent si pe urma pe motor, nu?Da.George Balan a fost achitat definitiv, pe 22 iunie 2015, de un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte. Ceilalti trei inculpati din dosar au fost condamnati.George Balan a revenit in magistratura in baza unui interviu sustinut in fata Sectiei pentru procurori din CSM.Potrivit Legii 303/2004 privind statutul magistratilor, fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica, avocatii, notarii, consilierii juridici, politisti, grefieri sau executorii judecatoresti cu studii superioare juridice etc pot fi numiti in magistratura, daca au o vechime de specialitate de cel putin 5 ani.Modificarea a fost recent introdusa prin Legile Justitiei, iar la momentul in care s-a pus in discutie publica, asociatiile de magistrati au reactionat.Pe de alta parte, in sedinta in care Sectia pentru procurori din CSM a decis revenirea lui Balan in magistratura, a fost respinsa solicitarea similara facuta de avocatul Flavius Craznic, fost procuror antidrog si fost consilier al ex-ministrului Justitiei, Monica Macovei.Pe vremea lui Adrian Nastase, Flavius Craznic a facut parte din echipa de anchetatori care a instrumentat, in prima faza, dosarul Cocaina pentru VIP-uri, in care a fost inculpat si fiul lui Ion Tiriac.Craznic a contestat in instanta decizia Sectiei pentru procurori din CSM. Curtea de Apel Bucuresti a obligat CSM sa emita o hotarare motivata cu privire la verificarea oportunitatii numirii lui Flavius Craznic in functia de procuror, potrivit portalului instantelor. "Admite cererea, in parte. Suspenda executarea hotararii atacate pana la solutionarea definitiva a cauzei. Anuleaza Hotararea atacata. Obliga paratul sa emita o hotarare motivata cu privire la verificarea oprtunitatii numirii reclamantului in functia solicitata.Respinge in rest capetele de cerere privind recunoasterea dreptului si obligarea directa a paratului de a inainta propunerea de numire catre presedintele Romaniei. Cu recurs in 15 zile de la comunicare depus la sediul acestei instante," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.