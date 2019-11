Dupa patru ani de procese, un sofer care si-a facut masina praf dupa ce a lovit un urs pe autostrada a obtinut despagubiri de la CNAIR

Sentinta este definitiva.

Cazul din Praid

Foto: Facebook/ Vlad Ursulean

Intrebarea aceasta si-a pus-o un ploiestean, care pe 9 octombrie 2015, in timp ce se deplasa noaptea pe Autostrada A1, km 262 pe directia Sibiu - Sebes, i-a aparut in fata, pe banda a doua, un urs. Barbatul nu a putut evita coliziunea. Masina a fost grav avariata.Raspunsul a venit din partea magistratilor, dupa 4 ani de procese: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fosta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR). Compania de stat a fost obligata sa-l despagubeasca pe barbat pentru prejudiciul suferit.", este concluzia a doua instante din Capitala, Judecatoria Sectorului 1 si Tribunalul Bucuresti.Ideea acestui articol a venit dupa ce jurnalistul Vlad Ursulean a postat o fotografie pe contul de Facebook, cu proprietarul auturismului care a lovit, saptamana trecuta, un urs pe strada, la marginea localitatii harghitene Praid spre Sovata.Cazul a ajuns in atentia mass-media dupa ce ursul a fost lasat de autoritati peste 12 ore in agonie, cu picioarele fracturate, dupa care a fost tranchilizat si impuscat."Dar ei ce-o sa faca acuma, ca nu-i despagubeste nimeni, au ramas fara masina de care au nevoie in fiecare zi. Au sase copii pe care trebuie sa-i plimbe de colo-colo.O fetita de doi ani era in masina cand a fost accidentul. A facut atac de panica, dar s-a linistit, acum alearga chicotind prin curte," scrie Vlad Ursulean.Primul demers pe care l-a facut ploiesteanul dupa accidentul din 9 octombrie 2015 a fost sa apeleze la serviciile unei firme de tractare, care a transportat autorismul, o Skoda Superb, la un service autorizat pentru diagnosticarea pagubelor.A doua zi, barbatul s-a prezentat la Biroul de Politie Autostrada A1 Ramnicu-Valcea - Deva, de unde i s-a eliberat o autorizare de reparatii.Verdictul specialistilor din service: autoturismul este grav avariat, respectiv bara fata, accesorii bara, grila radiator, capota, far dreapta fata, aripa dreapta fata, parbriz, airbaguri si alte avarii interne.Pretul reparatiilor autoturismului Skoda Superb depasea valoarea masinii, asa ca prejudiciul este egal cu 75% din valoarea vehiculului la data producerii accidentelui, potrivit legislatiei in vigoare.Asa ca proiesteanul s-a adresat CNAIR cu o cerere de despagubire, dar compania de stat nu i-a comunicat niciun raspuns.Proprietarul autoturismului avariat a sustinut in fata judecatorilor ca in acest caz culpa apartine CNAIR, ca urmare a nemontarii de garduri pentru a opri accesul animalelor. Astfel sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale prevazute de Codul Civil.El si-a intemeiat cererea in baza mai multor dispozitii prevazute expres in Codul Rutier - OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, articolele 5, 33 si 74.Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.Articolul 33 stabileste "semnalizarea rutiera", in timp ce articolul 74 vizeaza prevederile privind "circulatia pe autostrazi."In timpul procesului, CNAIR a incercat sa arunce vina pe Ministerul Mediului, in baza unei prevederi din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 care stabileste ca raspunderea pentru animalele salbatice si obligatiile revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.Pe de alta parte, compania de stat a incercat sa arate magistratilor ca nu are nicio vina in acest caz. Gardul de protectie nu ar fi fost proiectat pentru a rezista actiunii mecanice a animalelor de talie mare si foarte mare, prin urmare incidentul respectiv s-ar fi produs in urma patrunderii unui urs pe carosabilul autostrazii, prin ruperea unui stalp si culcarea a aproximativ 5 m de plasa din gardul de protectie de catre urs.", a sustinut compania de stat.Faptul ca ursul a patruns pe carosabil, prin ruperea unui stalp si culcarea a aproximativ 5 m de plasa din gardul de protectie, nu putea fi prevazut, au mai sustinut reprezentantii statului.", a fost punctul de vedere al CNAIR.Dupa ce a analizat toate documentele, instanta a dat dreptate ploiesteanului.", arata Judecatoria Sectorului 1.Dupa ce a analizat legislatia in domeniu, instanta a explicat ca CNAIR, in calitate de administrator al sectorului de drum (autostrada) unde s-a produs evenimentul rutier, avea obligatia legala de a garanta siguranta circulatiei rutiere."Potrivit raportului de expertiza tehnica auto efectuat in prezenta cauza, din analiza producerii evenimentului rutier si a avariilor produse, rezulta ca au existat legaturi directe de cauzalitate intre avariile astfel produse autoturismului si incidentul rutier, asa cum a fost descris de conducatorul auto implicat si consemnata in documentele oficiale.Asadar,", motiveaza instanta.In ceea ce priveste vinovatia, judecatorii spun ca in cadrul raspunderii civile delictuale, aceasta poate lua forma celei mai usoare culpe, chiar si sub forma neglijentei. In speta judecata, vinovatia, sub forma neglijentei, a fost retinuta in sarcina administratorului drumului public, care avea obligatia luarii tuturor masurilor necesare in vederea protejarii sigurantei circulatiei rutiere, pe autostrada."Avand in vedere ca parata", conchide Judecatoria Sectorului 1, in decizia din 20 iulie 2018. Dupa cum am mai aratat, Tribunalul Bucuresti a respins , pe 11 septembrie 2019, ca nefondat recursul declarat de CNAIR SA si a mentinut aceasta decizie. Sentinta este definitiva.