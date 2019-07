E oficial: SS intra pe fir in cazul Caracal si incepe urmarirea penala - sunt vizati si procurorii, si politistii implicati

Solicitarea Liei Savonea

Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului General remis, marti, in cursul zilei de ieri procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul SS au efectuat acte de urmarire penala in aceasta cauza, constand in ridicarea unor documente de la Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, Curtea de Apel Craiova, IPJ Olt si IPJ Dolj, audieri si alte activitati investigative.Activitatile vor continua si in cursul zilei de marti, adauga sursa citata.La sfarsitul saptamanii trecute, presedintele CSM, Lia Savonea, a cerut Inspectiei Judiciare si Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sa faca verificari privind imprejurarile si modalitatea in care procurorul de la Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal a supravegheat cercetarea penala in cazul fetei de 15 ani care a fost data disparuta si care ar fi fost ucisa de un barbat.De asemenea, Savonea a cerut verificarea modului in care procurorul a coordonat activitatea de efectuare a perchezitiei domiciliare, precum si cu privire la modul de solutionare a cererilor inregistrate pe rolul Judecatoriei Caracal in aceasta cauza.