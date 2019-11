Efectele raportului MCV? Si-a dat demisia adjuncta lui Netejoru de la Inspectia Judiciara

Netejoru, contestat din CSM

Oficiali din cadrul Inspectiei Judiciare au explicat pentruca ordinul de incetare a delegarii in functia de inspector-sef adjunct urmeaza sa fie semnat luni, iar cel mai probabil tot luni o sa fie anuntat un inlocuitor.Este vorba de functia pe care a ocupat-o timp de mai multi ani, 2012-2019, Gheorghe Stan, inainte de a pleca sef la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS). Gheorghe Stan a ajuns intre timp judecator la CCR, functie unde a fost propulsat de PSD.Demisia din functie a Sandei Mates vine in contextul in care seful IJ, Lucian Netejoru, este contestat de 7 membri CSM, care ii cer vehement demisia.Unul dintre motive, activitatea IJ a fost criticata dur in cel mai recent raport MCV. "In ultimul raport MCV sunt retinute aspecte extrem de grave in privinta Inspectiei Judiciare, ceea ce, o data in plus, ne obliga sa va solicitam public asumarea responsabilitatii, prin prezentarea demisiei din calitatea dumneavoastra de conducator al unei institutii cu rol esential in sistemul judiciar," scriu cei 7 membri CSM.In plus, rezultatele IJ in ultimii patru ani s-au soldat cu clasari rasunatoare in cauzele mediatizate.Nu este singura noutate din cadrul Inspectiei Judiciare. In urma cu doua saptamani, a avut loc o alta schimbare discreta, sefa Directiei Inspectie pentru Procurori (DIP), Adriana-Claudia Pampu-Romanescu, si-ar fi dat demisia din aceasta pozitie."Pampu-Romanescu ar fi avut mai multe contre cu Sanda Mates," explica surse din magistratura, care ar fi fost motivul plecarii.In locul ei a fost numit procurorul Gina Magirescu.I.S.