Exclusiv Cazul judecatoarei Bogdan este judecat cu prioritate de CEDO: Plangerea si 4 intrebari au fost comunicate Guvernului

, explica pentru Ziare.com avocata Nicoleta Popescu, care o reprezinta pe Camelia Bogdan la CEDO."Plangerea Cameliei Bogdan a fost comunicata Guvernului.", declara Nicoleta Popescu.Acest dosar a trecut de primul filtru al instantei europene si a fost admis in principiu. Potrivit datelor de pe portalul CEDO, curtea a adresat autoritatilor romane in 30 ianuarie patru intrebari pe baza celor semmnalate de fosta sefa a DNA.Camelia Bogdan reclama la CEDO ca i-au fost incalcate mai multe drepturi garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului:Totul a culminat cu decizia CSM de excludere din magistratura. Potrivit procedurii, judecatorul a fost suspendat din functie. Pe 13 decembrie 2017, Inalta Curte a decis definitiv reprimirea Cameliei Bogdan in magistratura.Intr-un alt caz, Sectia pentru judecatori a CSM a decis pentru a doua oara, pe 6 aprilie 2018, excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan si suspendarea din functie. Judecatorul a contestat decizia la Inalta Curte, iar cazul este pe rolul Completului de 5 judecatori.Potrivit celor patru intrebari transmise de CEDO catre Guvernul Romaniei, agentul CEDO va trebui sa lamureasca mai multe aspecte ale modului in care CSM i-a respectat drepturile Cameliei Bogdan atunci cand a decis, pentru prima data, excluderea din magistratura.Motivul excluderii: in timp ce judeca dosarul ICA-Dan Voiculescu, judecatoarea ar fi primit 10.000 lei pentru a tine cursuri unor functionari APIA, - institutie subordonata Ministerului Agriculturii, parte vatamata in dosar.Cursurile erau in cadrul programului "Aplicarea Viitoarei Politici Agricole Comune. Prevenirea fraudei si a coruptiei in vederea protejarii intereselor financiare ale Uniunii Europene", finantat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.- Daca procedura de cercetare disciplinara pornita de Inspectia Judiciara pe 24 iunie 2016, la aproape 2 ani de la judecarea cazului ICA-Dan Voiculescu - caz solutionat pe 8 august 2014, nu era prescrisa.- Daca judecatorul Camelia Bogdan putea contesta in vreo instanta decizia CSM de suspendare din functia de magistrat.- Cum explica Guvernul roman ca doua institutii ale statului, Agentia Nationala de Integritate si Consiliul Superior al Magistraturii au avut puncte de vedere diferite privind posibila incompatibilitate in cazul predarii cursurilor de anticoruptie unor functionari APIA. ANI a stabilit ca nu este vorba de nicio incompatibilitate intre functia de magistrat si lector.- Daca scurgerile de informatii din dosarul de actiune disciplinara deschis Cameliei Bogdan si refuzul CSM de a-i apara reputatia in urma unor articole denigratoare din presa au incalcat dreptul magistratului la viata privata.si incheiata cu hotararea din 13 decembrie 2017 a Inaltei Curti, se poate considera ca legislatia interna aplicata in situatia reclamantei nu prevede o perioada de prescriptie pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare impotriva acesteia?In cazul unui raspuns afirmativ, principiul securitatii raporturilor, rezultat din articolul 6, paragraful 1, din Conventie (dreptul la un proces echitabil- n.red.), a fost respectat in acest caz?Pentru aceleasi argumente, magistratii europeni fac trimitere la o cauza similara,, din 23 mai 2017. In acest caz, CEDO a constatat incalcarea art. 6 din Conventie prin faptul ca reclamantul - judecator al Curtii Supreme - nu a beneficiat de garantiile privind "independenta si impartialitatea instantei" in procedura disciplinara desfasurata in fata Consiliului Superior de Justitie, a Parlamentului si a instantei de control judiciar.asa cum este garantat de articolul 6, paragraful 1, din Conventie, avand in vedere interzicerea exercitarii functiilor de judecator, adoptata la 21 martie 2017, de catre CSM?Pentru aceleasi argumente, judecatorii CEDO fac trimitere la o cauza similara,. In acest caz, CEDO a aratat ca judecatorul Peter Paluda nu a avut acces la proceduri in fata unui tribunal, pentru a putea contesta suspendarea. Prin urmare, trebuie sa se traseze o distinctie clara intre motivele convingatoare pentru suspendarea unui judecator care se confrunta cu o acuzatie de ordin disciplinar si motivele care nu-i permit accesul la un tribunal, in legatura cu suspendarea.in cadrul procedurii disciplinare impotriva ei constituie o ingerinta in dreptul sau la respectarea vietii sale private in sensul articolului 8, paragraful 1, din Conventie (dreptul al respectarea vietii private si de familie- n.red.)?In cazul unui raspuns afirmativ, avand in vedere diferitele interpretari facute in speta in ceea ce priveste incompatibilitatea reclamantei, de catre cele doua entitati competente in materia incompatibilitatilor functionarilor, Consiliul Superior al Magistraturii si Agentia Nationala de Integritate, a fost adoptarea acestei masuri "prevazuta prin lege" in conformitate cu celelalte cerinte ale articolului 8, paragraful 2, din Conventie?Pentru aceleasi argumente, judecatorii CEDO fac trimitere la o cauza similara,in care s-a constatat incalcarea dreptului la respectarea vietii private.4. Refuzul din 11 ianuarie 2018 al Plenului CSM, la cererea formulata de reclamanta in temeiul articolului 30 din Legea nr. 317/2004 (privind Consiliul Superior al Magistraturii- n.red.), pentru a-si proteja reputatia profesionala din cauza campaniei de presa la care a fost supusa, precum si comunicarea catre presa a informatiilor confidentiale din dosarul de cercetare disciplinara, in timpul desfasurarii investigatiei, au constituit o ingerinta in dreptul sau la respectarea vietii sale private in sensul articolului 8, paragraful 1, din Conventie?In cazul unui raspuns afirmativ, aceasta ingerinta este in conformitate cu garantiile articolului 8, paragraful 2, din Conventie?Pentru aceleasi argumente, Curtea face trimitere la mai multe cauze similare:si, privind libertatea de exprimare si dreptul la respectul vietii private si de familie.