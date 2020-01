Fiul lui Gheorghe Ursu acuza ca judecatoarea care i-a achitat pe fostii ofiteri de Securitate ar fi ignorat probele din dosar

Fiul disidentului le prezinta rand pe rand

E vorba de un caz in care procurorii cerusera pedepse de 25 de ani de inchisoare in cazul celor doi fosti ofiteri.Insa Mihaela Nita a hotarat schimbarea incadrarii in acest caz in infractiunea de tratamente neomenoase si achitarea lui Marin Parvulescu si Vasile Hodis. Este o sentinta care a starnit numeroase reactii in societatea civila, dar si din partea copiilor lui Gheorghe Ursu, care au anuntat ca vor contesta sentinta.Motivarea deciziei de achitare a starnit insa numeroase reactii si in lumea istoricilor. Andrei Ursu combate principalele idei prezentate de Mihaela Nita.", sustine Andrei Ursu, intr-un comunicat de presa transmis"Conform acestei teorii, poporul roman ar fi acceptat umilitoarea dictatura nu de frica violentei anchetelor si amenintarilor Securitatii, ci pentru ca ar fi fostde aceasta din urma!Instanta a ignorat cea mai mare parte a probelor, care demonstreaza cu prisosinta vinovatia inculpatilor. Motivarea achitarii oculteaza atat faptele, cat si semnificatia si incadrarea lor juridica corecta.Astfel, judecatoarea pretinde ca Gheorghe Ursu nu ar fi(conditia premisa a art 358 CP 1968, tratamente neomenoase) folosind mai multe pretexte," explica Andrei Ursu.- "Dupa anul 1965 Securitatea nu ar mai fi folosit violenta" - fapt care ar fi contrazis de volume intregi de probe de la CNSAS si surse istorice. - "Inculpatii Parvulescu Marin si Hodis Vasile nu au recunoscut comiterea faptelor[...], celelalte probe neoferind certitudini cu privire la acest aspect" - In realitate, sustine Andrei Ursu, exista la dosar sute de marturii si documente care probeaza fara dubiu vinovatia inculpatilor."Nu ii este clar nici de ce a fost torturat Gheorghe Ursu", facand doar niste presupuneri nebuloase, sustine fiul disidentului, desi motivele rezulta clar din zeci de marturii. Ele sunt trecute de altfel si in dosarul penal intocmit lui Gheorghe Ursu de catre Securitate pentru propaganda impotriva oranduirii socialiste."Regimul inuman de detentie la care a fost supus Gheorghe Ursu" - este in cea mai mare parte eludat, arata Andrei Ursu, desi acesta demonstreaza fara dubiu ca victima se afla in intregime sub puterea adversarului.Potrivit lui Andrei Ursu, instanta foloseste in mod abuziv termenul de "disident politic", doar pentru a abate atentia de la esenta politica a cazului Gheorghe Ursu, un opozant al dictaturii Ceausescu, arestat si torturat de Securitate pentru ca:a. "Si-a manifestat dezacordul fata de politica si conducerea de stat si partid" informand opinia interna si internationala asupra masurilor periculoase luate de regim si despre restrangerea libertatilor de expresie.b. Scrisorile la Europa libera "care au facut obiectul mai multor emisiuni" si in care inginerul "a comentat de pe pozitii dusmanoase masurile luate de partid in domeniul constructiilor din Romania".c. Manifestele anti-totalitare afisate la serviciu si alte activitati "profund ostile", pe care Securitatea le-a considerat "intensa activitate de propaganda dusmanoasa contra securitatii statului."Citeste comunicatul lui Andrei Ursu si argumentele acestuia pe site-ul Fundatiei Gheorghe Ursu.