Forumul Judecatorilor cere CSM apararea independentei sistemului judiciar dupa declaratiile lui Arafat si Cercel

"Declaratiile unor reprezentanti oficiali ai statului roman sau ai entitatilor publice implicate in demersurile de combatere a actualei pandemii, de natura a pune presiune asupra activitatii procurorilor in aspecte vizand eventuale cercetari judiciare asupra achizitiilor publice realizate in aceasta perioada, precum si a judecatorilor, cu ocazia solutionarii unor asemenea dosare,", precizeaza magistratii in solicitarea transmisa CSM.Magistratii arata ca Adrian Streinu Cercel a declarat la un post de televiziune ca: "Dupa ce se termina bolasnita asta, pandemia, or sa vina altii sa ne traga de maneca: dar cum ati realizat voi achizitiile? Aici trebuie scos un cadru normativ cat se poate de clar care sa stipuleze foarte clar ca nimeni nu va avea voie sa se atinga de noi in viitor", in timp ce Raed Arafat a spus: "Cine a ocolit birocratia acum pentru achizitii sanitare sa nu fie pedepsit! (...) Daca mergem pe oportunitate, pe faptul ca cineva nu a respectat o regula sau a mers mai repede ca sa rezolve o problema, atunci avem o mare problema. Nimeni n-o sa mai faca nimic pe viitor. Sunt doua aspecte - pentru aspectele reale de coruptie nu ai ce zice, dar daca pentru depasirea unor aspecte birocratice cineva a incalcat o procedura, o regula, luand in considerare ca azi discutam de masti si peste doua ore nu mai erau si trebuia sa te misti foarte rapid".Potrivit FJR, instituirea starii de urgenta nu inseamna si stabilirea unei stari de impunitate fata de faptele de coruptie sau alte fapte penale in legatura cu achizitiile de echipamente medicale, Comisia de la Venetia statuand constant ca "si in cele mai deosebite stari de urgenta, domnia legii trebuie sa prevaleze".De asemenea, sursa citata precizeaza ca Declaratia de la Geneva, adoptata de Congresul Mondial al Comisiei Internationale a Juristilor, a constatat ca "rolul justitiei si al profesiilor juridice este esential in salvgardarea drepturilor omului si a statului de drept in perioade de criza, inclusiv atunci cand se declara stare de urgenta. Sistemul judiciar are un rol esential in controlul celorlalte puteri ale statului si se asigura ca orice legi si masuri adoptate in perioada de criza respecta statul de drept, drepturile omului si, daca este cazul, dreptul umanitar international.In perioadele de criza, principiul controlului judecatoresc asupra celorlalte puteri ale statului este indispensabil functionarii efective a statului de drept. Judecatorii trebuie sa isi mentina autoritatea in scopul exercitarii competentei lor, in calitate de arbitri finali, de a asigura aplicarea legii. Insusi sistemul judiciar trebuie sa aiba singur capacitatea de a decide asupra atributului jurisdictional si a competentei de a se pronunta intr-o cauza"."In acelasi registru, GRECO (Grupul de state impotriva coruptiei) a avertizat, la 21.04.2020, asupra, aratand ca sectorul sanatatii este expus indeosebi din cauza urgentei necesitatilor imediate de echipamente medicale si a simplificarii regulilor referitoare la achizitiile publice, a serviciilor medicale supraincarcate si a personalului medical surmenat, coruptia putand exista sub diverse forme: mita in serviciile conexe sectorului medical, conflicte de interese, rolul lobby-ului in cercetarea si dezvoltarea unor noi produse, dar si comercializarea produselor medicale contrafacute", se mai arata in solicitare.Forumul Judecatorilor mai afirma ca GRECO a invitat autoritatile centrale, regionale si locale lalor ("nu trebuie sa permitem COVID-19 sa compromita valorile si standardele noastre, inclusiv transparenta si responsabilitatea"), amintind ca deciziile trebuie sa poata fi supuse controlului si sa fie responsabile."Judecatorul este independent de celelalte puteri ale statului, subordonandu-se doar Constitutiei si legii. Procurorul, in limitele legii, este independent in activitatea de efectuare a urmaririi penale, neprimind ordine sau dispozitii din partea niciunei alte persoane sau entitati.Procurorul conduce si controleaza nemijlocit activitatea de urmarire penala a politiei judiciare si a organelor de cercetare penala speciale, prevazute de lege. De asemenea, procurorul supravegheaza ca actele de urmarire penala sa fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale", mai noteaza magistratii.