Forumul Judecatorilor cere Guvernului si Parlamentului masuri urgente prin care concursul de la ICCJ sa devina meritocratic

Asociatia Forumul Judecatorilor a transmis, joi, un comunicat de presa, in care vorbeste despre promovarea judecatorilor in functiile de varf din sistemul judiciar.Judecatorii arata, din nou, ca "modificarile aduse in anul 2018 legilor justitiei, afectand inclusiv modalitatea de derulare a concursurilor din perioada recenta, indeparteaza interesul judecatorilor de accesul la functiile de elita, organizarea si desfasurarea concursurilor fiind apanajul Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii si al unui numar extrem de redus de examinatori numiti de aceasta, aproape mereu aceiasi, in lipsa oricaror interdictii de desemnare in comisii in cadrul unor examene/concursuri consecutive"."Ultimul concurs de promovare, incheiat in luna decembrie 2019, confirma toate aceste ingrijorari, in mare parte existand aceiasi examinatori (inclusiv sot si sotie in comisii, carora li s-a adaugat inexplicabil si fostul ministru al justitiei, Tudorel Toader, ocupant al unei functii politice de prim rang si artizan al unor propuneri si modificari legislative care au determinat reactiile imediate ale miilor de magistrati romani, precum si ale tuturor organizatiilor internationale relevante", au transmis judecatorii.Potrivit acestora, o reforma reala este absolut necesara si nu mai poate intarzia."In scopul inlaturarii oricaror discutii legate de lipsa caracterului meritocratic, dar si al imbunatatirii procedurilor pentru numirea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, tinand seama si de recomandarile Comisiei Europene formulate de-a lungul timpului in cadrul rapoartelor MCV, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Guvernului si Parlamentului sa propuna si, respectiv, sa reglementeze urgent urmatoarele aspecte:1. instituirea unor examene meritocratice de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, sustinute exclusiv prin intermediul Institutului National al Magistraturii;2. inlaturarea oricarei forme de implicare directa a Consiliului Superior al Magistraturii in concursul de promovare a judecatorilor la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin abrogarea dispozitiilor care ii confera rolul de a desemna comisii de concurs;3. selectia comisiilor de concurs trebuie sa fie realizata exclusiv prin tragere la sorti, transparent, la nivelul Institutului National al Magistraturii;4. interdictia de numire ca membru in orice alta comisie constituita pentru selectia judecatorilor vreme de trei ani de la data la care acel judecator a fost desemnat membru al unei comisii de concurs privind functiile rezervate judecatorilor in sistemul judiciar;4. interdictia de numire ca membru in aceste comisii a persoanelor din afara corpului magistratilor care au desfasurat activitate politica sau cel putin aparenta de activitate politica cel putin trei ani anterior numirii;5. reglementarea unor criterii clare pentru evitarea conflictelor de interese intre membrii comisiilor de concurs".