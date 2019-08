Forumul Judecatorilor contesta in instanta numirea Corinei Corbu in functia de presedinte al Inaltei Curti

Procedura trebuia demarata dupa vacantare

FJR explica intr-un comunicat remis Ziare.com ca CSM nu ar fi respectat dispozitiile Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,Este vorba de art. 53 alin. 4 care stabileste ca judecatorii de la Inalta Curte care candideaza pentru unul din posturile de conducere al instantei isi pot depune candidaturile "."Asta in contextul in care functia de presedinte al Inaltei Curti se vacanteaza pe 14 septembrie, cand se termina mandatul Cristinei Tarcea."Procedura de numire a unui nou presedinte al instantei supreme a fost declansata de Sectia de Judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 30 mai 2019, cu depunerea candidaturilor pana la data de 1 iulie 2019, in conditiile in care functia devine vacanta la 14 septembrie 2019," arata FJR.Potrivit judecatorilor, nu se poate justifica aparenta incalcare a unei dispozitii exprese a legii cu argumentul ca se intentioneaza asigurarea unei continuitati a functiei, deoarece, chiar si dupa expirarea mandatului actualului presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu putea exista un vid managerial,"Avand in vedere dezbaterea publica provocata cu privire la aceste aspecte, graba cu care s-a urmarit finalizarea acestei proceduri poate conduce la vulnerabilizarea instantei care trebuie sa constituie coloana vertebrala a sistemului judiciar.Nu mai putin importanta este si imprejurarea ca presedintele astfel desemnat face parte de drept din colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (si il prezideaza), luand decizii privind organizarea administrativ-judiciara a instantei supreme.De asemenea,," conchide FJR.