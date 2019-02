Forumul Judecatorilor face un apel catre toti magistratii din Romania pentru adoptarea unei liste cu 11 revendicari: Cerem suspendarea Legilor Justitiei

Despre "ura viscerala impotriva magistratilor"

Mai multe parchete din tara au avut adunari generale si au organizat proteste. Procurorii au criticat ordonanta de urgenta promovata de Tudorel Toader.Astazi, magistrati din mai multe orase au anuntat proteste in fata instantelor si parchetelor Demersul vine si dupa ce magistratii care au protestat la Oradea au facut o lista cu 9 revendicari pentru ca Justitia sa fie independenta. "Evolutiile recente ale cadrului politico-legislativ, ce par a invedera o ura viscerala impotriva corpului magistratilor si o dorinta de a modifica din temelii echilibrul care ar trebui sa existe intre puterile unui stat constitutional;Neluarea in considerare a argumentelor si a solutiilor constitutionale, ancorate in contextul legislatiilor statelor membre ale Uniunii Europene, care sa respecte conventiile internationale la care Romania a aderat, transmise in ultimii doi ani de corpul magistratilor, care s-au opus initiativelor legislative intr-o majoritate covarsitoare", sunt o parte din motivele pentru care a initiat acest demers, arata FJR.Forumul Judecatorilor propune ca adunarile generale sa adopte mai multe revendicari sau declaratii de principiu.Cele mai importante:Scrisoarea pe care FJR a adresat-o sefilor de instante si parchete, revendicarile si declaratiile de principiu pot fi accesate peinstituit in temeiul Deciziei Comisiei Europene din 13 decembrie 2006 (publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 14 decembrie 2006), pana la indeplinirea indicatorilor de referinta pentru consolidarea statului de drept in Romania, printre care garantarea unui proces judiciar mai transparent si mai eficient, consolidarea progreselor realizate deja, concomitent cu realizarea in continuare de investigatii profesioniste si impartiale cu privire la acuzatiile de coruptie la nivel inalt si adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul administratiei publice locale.al carui text a fost adoptat de Comitetul Ministrilor la data de 10 iulie 2013 si care a fost deschis spre semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg. Protocolul nr. 16 prevede posibilitatea pentru cele mai inalte jurisdictii ale partilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curtii Europene a Drepturilor Omului, atunci cand apreciaza ca o anumita cauza aflata pe rolul lor ridica o problema grava privind interpretarea sau aplicarea Conventiei sau a protocoalelor sale.criticate de Comisia Europeana, Comisia de la Venetia si GRECO, revizuirea acestor acte normative, dupa o reala consultare a sistemului judiciar, tinand seama de aspectele invederatede entitatile mentionate.pana la pronuntarea presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene asupra masurilor provizorii solicitate in cauza C-127/19 de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si revenirea provizorie la competenta partajata a structurilor de parchet in functie de obiectul infractiunilor (DNA in ceea ce priveste coruptia, DIICOT in ceea ce priveste crima organizata, parchetele nespecializate in ceea ce priveste infractiunile de drept comun etc.), astfel incat sa se respecte sistemul limitarilor si al echilibrelor ("checks and balances"), specific oricarui stat democratic.pentru conditionarea expresa si imperativa a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonante de urgenta in domeniul Legilor Justitiei si al legislatiei penale, dupa obtinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau dupa acordarea unui termen rezonabil in vederea emiterii acestuia.cu privire la dispozitiile OUG nr. 77/2018, OUG nr. 90/2018, OUG nr. 92/2018 si OUG nr. 7/2019, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, deci si a angajamentelor internationale luate in acest sens de statul roman, asa cum a invederat Comisia de la Venetia.cu privire la toate modificarile aduse recent Legilor Justitiei, prin ordonantele de urgenta emise in ultimele luni (OUG nr. 77/2018; OUG nr. 90/2018; OUG nr. 92/2018; OUG nr. 7/2019).si implicarea plenului in toate deciziile ce privesc intregul sistem judiciar, conform Constitutiei, redobandirea imediata de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial si sistarea emiterii unor comunicate de presa de catre presedintele CSM sau de catre grupuri de membri, de natura a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la institutia insasi.si a statutului judecatorilor si procurorilor din Romania, incetarea actiunilor care intimideaza procurorii si afecteaza independenta Justitiei.pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici care submineaza independenta Justitiei.precum si revizuirea procedurii de revocare a acestora, prin reducerea competentelor Inspectiei Judiciare, a carei conducere este numita de comisii in care participa doar unii membri ai Consiliului.I.S.