Forumul Judecatorilor nu mai vrea sa se poata intra in magistratura cu un simplu interviu: Parlamentul si Guvernul sa modifice cat mai repede Legile Justitiei!

Amintim caa scris chiar vineri despre cazul avocatei Claudia Silinescu Gherbovan , in prezent judecator la Tribunalul Ilfov, care si-a depus cererea de pensionare din magistatura dupa doar 6 luni de activitate in cadrul instantei.La fel a procedat si fostul vicepresedinte al CSM, George Balan, care a revenit din avocatura in functia de procuror la Parchetul Oltenita, dar a solicitat dupa cateva luni eliberarea din functie, prin pensionare."Ca urmare a informatiilor publice legate de pensionarea unor judecatori si procurori, dupa doar aproximativ 6 luni de activitate in cadrul instantelor si parchetelor, ca urmare a reintegrarii lor in magistratura, pe baza unui simplu interviu, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania arata ca s-a opus, la fel ca si mii de magistrati romani cu titlu individual, inca din anul 2015, reintroducerii in legislatie a unor- importanta selectiei, pregatirii si a conduitei profesionale a acestora, respectiv a standardelor obiective ce se impun a fi respectate atat la intrarea in profesia de magistrat, cat si la instituirea modalitatilor de revenire in magistratura", se arata intr-un comunicat al Forumului Judecatorilor de sambata.Magistratii amintesc ca asociatia lor a atacat in instanta o hotarare a Sectiei pentru judecatori a CSM, referitoare la Metodologia privind numirea in functia de judecator, prin interviu, iar Curtea de Apel Craiova a decis in septembrie sesizarea Curtii Constitutionale., pentru asigurarea durabila a unui corp de magistrati stabil, iar nu pentru a da posibilitatea pensionarii dupa cateva luni de activitate a celor selectati prin interviuri formale", adauga FJR.In consecinta, asociatia de magistrati cerepentru a inlatura aspectele ce pun in primejdie statul de drept in Romania reliefate atat de Comisia de la Venetia, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni sau GRECO (organisme din cadrul Consiliului Europei), dar si de Comisia Europeana si multe alte entitati ale Uniunii Europene."In loc sa observam semnale clare in acest sens, preocuparea primordiala si constanta in discursul public al clasei politice pare a fi minimalizarea importantei pentru profesia de magistrat a regimului incompatibilitatilor si interdictiilor, care justifica in orice sistem de drept compensarea imposibilitatii de a contribui liber la fondul de asigurari sociale, din orice sursa de venit", precizeaza sursa citata."Forumul Judecatorilor din Romania a avut o pozitie constanta in sensul ca sunt necesare ajustari ale sistemului actual de salarizare si pensionare (din perspectiva personalului asimilat, a diurnelor, a diferentei excesive intre pensie si salariu) si subliniem inca o data ca aceste situatii sunt izolate si este inacceptabila generalizarea lor in discursul public.Cat timp corpul magistratilor s-a pronuntat public in sensul denuntarii acestor situatii exceptionale, este profund incorecta incercarea ca, pe baza lor, in loc sa fie aplicate corecturile necesare acolo unde chiar este cazul, sa se ajunga la un atac asupra justei compensatii pentru toate incompatibilitatile profesiei de magistrat, mai ales ca acesta vine dupa o perceptie de constanta deteriorare a cadrului legal si de agravare a conditiilor de lucru, a caror ameliorare nu pare a fi prioritara", conchide FJR comunicatul citat.