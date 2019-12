Forumul Judecatorilor: Peste 82% dintre magistrati vor desfiintarea Sectiei Speciale UPDATE

UPDATE:

Dupa numararea ade voturi, rezultatele arata ca, 8,01% (210) pentru mentinerea SS si 9,19% (241) pentru amendarea normelor juridice care reglementeaza activitatea institutiei.In cazul procurorilor, situatia arata astfel:Dintr-un total de 1.934 de voturi, 1.653 (85,47%) au fost in favoarea desfiintarii SIIJ, 137 (7,08%) pentru mentinere, iar pentru amendare 144 (7,45%).In ce ii priveste pe judecatori, dintr-un total de 687, 517 (75,25%) au optat pentru desfiintare, pentru mentinere au votat 73 (10,63%), iar pentru amendare 97 (14,12%).Rezultatele anterioare (dupa centralizarea a 1.172 de voturi) aratau ca 80,8% dintre magistrati s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), 7,76% pentru mentinerea ei, iar 11,43% pentru amendarea normelor juridice care reglementeaza activitatea institutiei.Amintim ca magistratii din Romania s-au reunit pentru a raspunde celor patru intrebari adresate de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.Saptamana trecuta, Predoiu a solicitat magistratilor din Romania un punct de vedere legat de patru teme majore privind Justitia din Romania: pensionarea anticipata a magistratilor, trecerea la completuri de apel formate din 3 judecatori, noul ciclu temporal de scolarizare la INM si daca se impune desfiintarea SS.1. Schema de pensionare anticipata a magistratilor. S-ar impune sau nu prorogarea intrarii in vigoare a acesteia? S-ar impune sau nu abrogarea acesteia?2. Trecerea la completuri de 3 judecatori in apel. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.3. Noul ciclu temporal de scolarizare la INM. Consideram pertinente aceleasi intrebari mentionate supra la pct. 1.4. Sectia pentru Investigarea Infractiunilor Speciale din Justitie. Se impune desfiintarea acesteia prin abrogarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si revenirea la status quo ante? Se impune amendarea prevederilor legale prin care s-a infiintat si in ce sens anume?