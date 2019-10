Un fost procuror de la Parchetul General a luat 4 ani de inchisoare, pentru ca a cerut spaga 260.000 de euro

Ziare.

Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, apelul depus de Catalin Ceort, fiind mentinuta sentinta data de instanta de fond in mai 2018.In acelasi dosar, Victor Ignat, la data faptei avocat din Bucuresti, a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la luare de mita, el fiind obligat la munca in folosul comunitatii pe o durata de 60 de zile in cadrul Primariei Voluntari sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ilfov.Potrivit DNA, in decembrie 2016, in mod indirect, prin intermediul lui Ignat, Catalin Ceort a pretins suma de 260.000 de euro de la un om de afaceri (martor in cauza), cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar penal aflat in instrumentarea procurorului.Banii au fost pretinsi de Ceort in legatura cu indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu un act contrar acestor indatoriri, in sensul adoptarii unei solutii favorabile fata de martorul respectiv.DNA mentioneaza ca, in 27 decembrie 2016, in scopul aratat, Victor Ignat a primit de la omul de afaceri suma de 30.000 de euro, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.