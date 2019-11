Fosta sefa a executorilor judecatoresti din Bucuresti, condamnata definitiv la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

Acuzatiile procurorilor

Sentinta a fost data de Inalta Curte, dupa 4 ani de procese. Concret, Dorina Gont fusese condamnata la aceeasi pedeapsa de Curtea de Apel Bucuresti, iar Inalta Curte a respins apelul acesteia.Pe timpul executarii pedepsei, judecatorii i-au interzis mai multe drepturi Dorinei Gont: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat sau de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria sau de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii (responsabil fiscal al unei asociatii fara personalitate juridica).Instanta a scazut din pedeapsa aplicata fostei sefe a executorilor judecatoresti durata retinerii, arestarii preventive si a arestului la domiciliu de la 20/21 aprilie 2015 la 12 iunie 2015.Fost presedinte al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Dorina Gont s-a suspendat dupa inceperea anchetei din functia de executor judecatoresc.In acelasi dosar, afaceristul Ciprian Nistor a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dupa ce Inalta Curte a contopit pedeapsa cu o alta sentinta primita de acesta in celebrul dosar Radisson.Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti arata in rechizitoriu ca Ciprian Nistor, in perioada 2011-2014, "in calitate de administrator de fapt al SC Velotraco Trading Limited SRL Bucuresti, a pus la dispozitia inculpatei Gont Dorina, responsabil fiscal al Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati Dorina Gont, Lucian Gont si Marian Panait, un numar de 44 de facturi fiscale privind operatiuni fictive in valoare de 9.242.844,80 lei, inclusiv TVA, pe care aceasta le-a inregistrat in contabilitatea Biroului", se arata in rechizitoriu.Prin aceasta actiune, bugetul statului ar fi fost fost prejudiciat cu 2,9 milioane de lei, sustin procurorii.Despre fostul sef al executorilor judecatoresti, procurorii arata ca "Gont Dorina este subiect activ al infractiunii, deoarece raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii i-a revenit acesteia in fapt, chiar daca in contractul de societate nu s-a mentionat in mod expres acest lucru".Despre cei trimisi in judecata in acest caz, anchetatorii arata ca "inculpatii au actionat cu intentie directa, calificata prin scopul urmarit de acestia, respectiv acela de a nu plati impozitul si taxa".