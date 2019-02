Fotografia zilei: Magistratii din Oradea protesteaza pe treptele Palatului de Justitie

Ziare.

Acestia au afisat mesaje de genul "Independenta", "Stat de drept" sau "Constitutie".Protestul magistratilor din Oradea vine in contextul in care miercuri un demers similar au organizat si procurorii de la doua parchete din Brasov.In acelasi timp, magistratii au anuntat pentru vineri seara un protest pe scarile Palatului de Justitie din Bucuresti.Si judecatorul Cristi Danilet afirma ca unii magistrati vor suspenda activitatea incepand de saptamana viitoare , in semn de protest fata de noua ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei, adoptata de Executiv in sedinta de marti.I.S.