Gheorghe Dinca, judecat in plina pandemie de coronavirus: Ce se intampla cu procesul "Crimelor de la Caracal"

Strategia lui Dinca

Dinca nu contesta arestarea

Ziare.

com

Procesul lui Gheorghe Dinca, una dintre cele mai mediatizate anchete din ultimul an, continua in mod discret la Tribunalul Olt. Dupa trimiterea in judecata, in ianuarie 2020, cazul a ajuns pe masa unui judecator de Camera Preliminara care urmeaza sa verifice legalitatea administrarii probelor si a rechizitoriului. Intreaga procedura se judeca in camera de consiliu, in sedinta secreta, conform prevederilor.Procesul a avut doua termene, pe 18 martie si 3 aprilie,Tot in ianuarie 2020, Dinca a fost mutat din celula arestului intr-o celula din penitenciarul Craiova. Din motive de prevenire a raspandirii virsului COVID-19, in baza deciziilor Consiliului Superior al Magistraturii si a decretului instituiri starii de urgenta,Avocatul Tonel Pop, care reprezinta familia Luizei Melencu si astfel poate participa la procesul din Camera Preliminara, explica la sfarsitul lunii martie strategia de aparare a lui Gheorghe Dinca."A invocat lipsa apararii efective, faptul ca nu a avut o aparare legala, acele vicii de procedura. A spus ca toate actele de urmarire penala sunt nule si vrea retrimiterea dosarului la Parchet pe motiv ca a fost fortat sa recunoasca anumite fapte care nu sunt adevarate. El va explica in detaliu si va face memorii in fata judecatorilor", a declarat avocatul Tonel Pop la Romania TV."Spune ca nu a fost aparat cum trebuie, ca nu i s-a dat dreptul sa isi ia el un avocat si mai spune ca el nu a omorat pe niciuna dintre fete. Noi am prevazut strategia asta de la inceput. Isi bate joc de toata lumea.", mai declara Tonel Pop.Potrivit presei locale, dupa ce a schimbat 3 avocati, in prezent Gheorghe Dinca are un alt avocat din oficiu, care prefera ca pentru moment sa ramana cat mai discret si sa nu isi faca aparitia public.De la trimiterea in judecata a lui Dinca si Risipiteanu, Tribunalul Olt a mentinut arestarea preventiva a acestora de fiecare data: pe 17 ianuarie, pe 7 februarie, pe 28 februarie, pe 28 martie si pe 13 aprilie., in timp ce Risipiteanu a contestat de doua ori, fara succes, la Curtea de Apel Craiova - pe 17 februarie si pe 4 martie.