Grefierele Liei Savonea si Alinei Ghica, consilieri juridici la Inspectia Judiciara. Vor avea salariu si pensie de magistrat

"Personalul asimilat" judecatorilor si procurilor beneficiaza de aceleasi drepturi ca magistratii, in ceea ce priveste salarizarea sau pensia speciala.media generala 9,25, compusa din nota 9,50 la proba scrisa la limba straina, nota 9,40 la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si nota 8,86 la proba orala.media 9,16; limba straina: 9,76; cunostinte teoretice: 9,19; proba orala: 8,53.media 8,83; limba straina: 9,63; cunostinte teoretice: 7,22; proba orala: 9,66.Un alt candidat - al carui nume nu este precizat, fiindu-i atribuit codul C18 - a fost respins dupa ce a obtinut media 7,84, formata din notele 8,83 la limba straina, 7,56 la cunostinte teoretice si 7,13 la proba orala.Potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, numirea candidatilor admisi se face de catre inspectorul sef, in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute.In prezent, IJ este condusa de judecatorul Lucian Netejoru, in calitate de inspector sef interimar. Magistratul a fost mentinut in functie cu ajutorul unei OUG promovate de Tudorel toader, la solicitarea publcia a lui Liviu Dragnea.