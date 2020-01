ICCJ a decis, cu vot in unanimitate, sa sesizeze CCR cu privire la taierea pensiilor magistratilor

Ziare.

com

Intr-un comunicat remis miercuri seara se precizeaza ca ", retinandu-se de catre Sectiile Unite atat vicii de neconstitutionalitate de natura extrinseca, cat si intrinseca".Conform sursei citate, legea incalca prevederile art. 1, alin.5 din Constitutie, precum si principiul independentei judecatorilor, dar si art.147 din Constitutie care "consacra caracterul obligatoriu al deciziilor CCR", precum si "principiul nediscriminarii".In documentul semnat de presedintele ICCJ, judecatorul Corina Alina Corbu, sunt oferite mai multe detalii cu privire la aspectele contestate la CCR.Tot miercuri seara,si-a exprimat "ingrijorarea si dezacordul fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor, in sedinta din data de 28 ianuarie 2020, a legii prin care este eliminata pensia de serviciu a judecatorilor si procurorilor" si a anuntat ca va trimite un punct de vedere la CCR."Aceasta situatie este de o gravitate deosebita si lezeaza fundamental independenta justitiei si statutul magistratilor, cu consecinte directe asupra actului de justitie.In acest context, Consiliul Superior al Magistraturii sustine in mod ferm demersul legal al Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de sesizare a Curtii Constitutionale in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra propunerii legislative adoptate de Camera Deputatilor.La randul sau, in sustinerea demersului initiat de Inalta Curte de Casatie si Justitie,, bazata pe argumentele de neconstitutionalitate intrinseca si extrinseca ale actului normativ adoptat, deduse atat din jurisprudenta instantei de contencios constitutional, cat si din reglementari internationale cu incidenta in domeniul statutului magistratului si al independentei justitiei", se arata in comunicatul postat pe site-ul CCR Anterior adoptarii legii,, aducand mai multe argumente importante, printre care si acela ca "numarul beneficiarilor din cadrul acestei profesii si cuantumul cheltuielilor aferente este infim din punct de vedere statistic, atat in raport de numarul total al pensiilor de serviciu (1,32% din circa 250.000), cat si fata de totalul general al pensionarilor din Romania (0,07% din 4.674.833)."Intr-o interventie la Realitatea TV,a explicat miercuri seara de ce crede ca demersul magistratilor va fi unul incununat de succes. Printre argumente, Augustin Zegrean a reamintit ca CCR a dat deja decizii cu privire la faptul ca o lege aflata in dezbaterea Parlamentului nu poate fi modificata prin OUG sau angajarea raspunderii."''. CCR va proceda la fel, are deja practica, in ceea ce priveste pensiile magistratilor, care sunt de serviciu, nu sunt nici nesimtite, nici speciale, si nu pot fi anulate", a mai spus Augustin Zegrean, subliniind ca deciziile CCR "intra in puterea lucrului judecat" si sunt obligatorii pentru toata lumea, potrivit Constitutiei.Intrebat de moderatorul emisiunii, Augustin Zegrean a mai explicat ca daca o sesizare depusa la CCR vizeaza legea in ansamblul ei, atunci CCR o verifica in ansamblu si va decide in consecinta ca ea este sau nu constitutionala in intregime.In acest context complicat,