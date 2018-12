ICCJ organizeaza joi o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori

6 in loc de 4

Sedinta incepe la ora 09:30."La data de 13 decembrie 2018, orele 09:30, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sala Sectiilor Unite, vor avea loc, in sedinta publica, tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor Completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018", a transmis ICCJ intr-un comunicat de presa remisAceasta noua tragere la sorti are loc dupa ce Sectia pentru judecatori a CSM a transmis, saptamana trecuta, recomandarea ca ICCJ sa organizeze "de indata" o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. Toate dosarele vor fi repartizate noilor completuri.Una dintre modificarile esentiale este aceea ca in loc de 4 completuri (2 penale si 2 civile) vor fi 6 completuri (3 penale si 3 non-penale) . Pentru fiecare complet ar trebui sa fie trasi la sorti 10 judecatori: 5 membri si 5 supleanti.La Sectia Penala sunt 32 de judecatori, din care 2 sunt detasati: Mariana Ghena - care este membru in CSM si Cristian Rotaru - care conduce Institutul National al Magistraturii (INM).Amintim ca CCR a anuntat, pe data de 7 noiembrie, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa schimbe imediat, prin tragere la sorti, toti membrii completurilor de 5 judecatori , ca urmare a constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionnala intre Parlament si ICCJ.