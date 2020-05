Inalta Curte a lansat dosarul electronic: Acces de la distanta la actele de la dosar

Ziare.

Potrivit unui comunicat al ICCJ, aplicatia va permite partilor si aparatorilor lor accesul direct si imediat la actele dosarului, fara a fi nevoie sa se deplaseze la sediul instantei, contribuind astfel la eforturile permanente ale instantei supreme privind combaterea pandemiei de COVID-19.Procedura de inregistrare este deja deschisa, cererea fiind disponibila pe site-ul ICCJ - www.scj.ro , iar dosarul electronic va fi disponibil incepand cu data de 18 mai, pentru Sectia I Civila, Sectia a II-a Civila, Sectia Penala si completurile de 5 judecatori, respectiv de la data de 1 septembrie pentru Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, unde volumul documentelor care se impune a fi scanate si transmise in baza de date este foarte ridicat.Dosarul electronic este prima componenta a conceptului de instanta din era digitala, menit sa racordeze instanta suprema la transformarile aduse relatiilor sociale prin evolutia tehnologica, precum si la noul continut pe care trebuie sa il dobandeasca activitatea serviciilor publice in acest context.De asemenea, dosarul electronic va fi urmat, in aceasta toamna, de implementarea serviciului de transmitere a actelor de procedura si de efectuare a comunicarilor prevazute de lege prin mijloace moderne de comunicatie, in format electronic, diminuandu-se astfel costurile pe care administrarea justitiei le presupune pentru contribuabil, precum si efectuarea acestor comunicari catre justitiabili in conditii de rapiditate si de siguranta.pentru parti si aparatorii lor, acestia putand consulta documentele dosarului fara a se deplasa efectiv la sediul instantei supreme;, fara a se astepta perioada necesara pentru comunicarea acestora prin serviciile postale;, prin reducerea situatiilor in care este necesara amanarea cauzei pentru a se putea consulta inscrisurile noi;in sediile ICCJ si asigurarea eficientei masurilor de protectie impotriva COVID-19;judecatorilor, magistratilor asistenti si grefierilorsi de a lua in mod imediat masurile corespunzatoare, in contextul masurilor de protectie legate de pandemia de COVID-19;*posibilitatea membrilor completului de judecata, a partilor si a reprezentantilor lor de a, fara a se astepta predarea dosarului in arhiva;, fara ca partea sa fie conditionata de programul de relatii cu publicul al compartimentului arhiva sau de faptul ca dosarul se afla dat spre studiu sau spre motivare unui membru al completului.Pentru implementarea acestei aplicatii, Inalta Curte a beneficiat de asistenta din partea Tribunalului Arad si a Curtii de Apel Galati.