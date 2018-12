Inalta Curte a tras la sorti noile completuri. Dragnea, judecat de 5 femei

Sursa: Digi24 TV

- Dupa repartizarea aleatorie a dosarelor, procesul lui Liviu Dragnea in cazul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman a picat la completul 2 penal, format din 5 doamne judecator - Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog, Aida Popa.In principiu, aceste completuri ar fi valabile doar pana la sfasitul anului si doar pentru cazurile urgente, arestari, recuzari etc.Insa urmatorul termen in procesul lui Dragnea a fost stabilit pentru 19 decembrie.Surse din magistratura ne-au explicat ca, daca se administreaza probe in acest dosar anul acesta, ramane acest complet sa judece intreg apelul lui Dragnea la condamnarea de 3 ani si jumatate in dosarul angajarilor fictive.Celelalte dosare celebre de la ICCJ au picat la repartizarea aleatorie astfel:- completul 3 Penal- completul 1 Penal- completul 1 Penal- completul 3 Penal- completul 2 Penal- completul 3 PenalToate au stabilite urmatoarele termene pe 19 sau 20 decembrie 2018.- Inalta Curte a tras la sorti componenta celor 3 completuri de 5 judecatori in materie penala.La ora 15:00, programul Ecris al Inaltei Curti va repartiza aleatoriu dosarele celor 3 completuri. Printre acestea, dosarele in care sunt inculpati: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor Ponta, Sebastian Ghita, Calin Popescu Tariceanu, Cristian David sau Darius Valcov.Simona Nenita, Constantin Epure, Iulian Dragomir, Marius Foitos, Ionut MateiLuciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog, Aida PopaFrancisca Vasile, Silvia Cerbu, Hermina Iancu, Ioana Bogdan, Anca AlexandrescuStefan PistolValentin Horia SelaruOana BurnelAndrei Claudiu RusGeanina ArghirMaria CobzariuMaria PopescuIoana Alina IlieFlorentina DragomirGheorghe Aurel IlieSandel Lucia MacaveiLeontina SerbanLavinia LefteracheDan IonescuRodica CosmaTragerile la sorti in cazul compelturilor de 5 judecatori din materie civila.- Mihaela Tabarca, Lavinia Dascalu, Minodora Condoiu, Claudia Marcela Canacheu, Gabriela Barsan;- Cristina Tarcea, George Bogdan Florescu, Rodica Zaharia, Corina Alina Corbu, Hrudei Maria;- Bianca Tandarescu, Beatrice Nestor, Valentina Vrabie, Daniel Gheorghe Severin, Virginia Filipescu.- Inalta Curte a inceput pregatirile pentru tragerea la sorti. Judecatorul Paula Pantea si primul magistrat asistent al Inaltei Curti introduc numele judecatorilor in bilele special comandate.Este vorba de completurile care vor judeca apelurile in cazuri mediatizate in care sunt implicati ministri, parlamentari, inalti magistrati sau demnitari. Printre acestea, dosarele in care sunt inculpati: Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor Ponta, Sebastian Ghita, Calin Popescu Tariceanu, Cristian David sau Darius Valcov.Pentru aceasta tragere la sorti,magistratii au cumparat cele 160 de bile necesare tocmai din Franta.Presedintele ICCJ, Cristina Tarcea,a declarat inaintea inceperii extragerilor ca a inceput un asalt si asupra completurilor de 3 judecatori, mentionand ca in masura in care se considera ca tragerea la sorti este un element echitabil, ar trebui aplicata si asupra completurilor de 1,2 si 3 judecatori de la alte instante."Cred ca este de datoria mea, in calitatea de reprezentant al puterii judecatoresti, sa va atrag atentia asupra unui alt lucru care mediteaza toata lumea. Este vorba de completurile colegiale de 3 judecatori. Nu e un secret ca a inceput un asalt si asupra completurilor de 3 judecatori. Va reamintesc ca nu sunt numai completuri de 3 ci si de 2 si de 1, iar in masura in care apreciem ca tragere la sorti reprezinta un element echitabil, aceasta tragere trebuie aplicata si asupra completurilor de 1, 2 si 3 judecatori din tara", a declarat Tarcea, citata de Antena 3. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie a reiterat ideea potrivit careia actuala tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori se face pentru anul 2018. Este a treia tragere la sorti a completurilor de 5 pentru acest an.Aceasta noua tragere la sorti are loc dupa ce Sectia pentru judecatori a CSM a transmis, saptamana trecuta, recomandarea ca ICCJ sa organizeze "de indata" o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori. Toate dosarele vor fi repartizate noilor completuri.Una dintre modificarile esentiale este aceea ca in loc de 4 completuri (2 penale si 2 civile) vor fi 6 completuri (3 penale si 3 non-penale) . Pentru fiecare complet ar trebui sa fie trasi la sorti 10 judecatori: 5 membri si 5 supleanti.La Sectia Penala sunt 32 de judecatori, din care 2 sunt detasati: Mariana Ghena - care este membru in CSM si Cristian Rotaru - care conduce Institutul National al Magistraturii (INM).Amintim ca CCR a anuntat, pe data de 7 noiembrie, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa schimbe imediat, prin tragere la sorti, toti membrii completurilor de 5 judecatori , ca urmare a constatarii existentei unui conflict juridic de natura constitutionnala intre Parlament si ICCJ.