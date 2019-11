Inalta Curte admite cererea comisarului Berbeceanu si sesizeaza CJUE in cazul deciziei CCR privind completurile specializate

Berbeceanu: Sesizati CJUE

Ziare.

com

Decizia a fost luata, in majoritate, de 3 judecatori - Marius Foitos, Ionut Matei si Mirela Popescu, in timp ce 2 judecatori - Simona Nenita si Constantin Epure au fost de parere ca acest dosar ar trebui rejudecat.In acest caz, procurorii din Parchetul General si DIICOT au pus luni concluzii diferite in fata Inaltei Curti."Sesizati CJUE si suspendati judecarea apelului", a cerut luni fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu.Pe 30 iunie 2016, Berbeceanu a fost achitat de instanta suprema, fostul sef al DIICOT Alba Ioan Muresan a primit o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, iar ofiterul de politie judiciara de la BCCO Alin Mirel Muntean a fost condamnat la patru ani de inchisoare. Procesul se afla pe rolul completului de 5 judecatori.Potrivit deciziei CCR privind completurile specializate de 3 judecatori, completul de 5 judecatori ar fi trebuit sa trimita cazul la rejudecare in faza de fond.I.S.