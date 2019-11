Inalta Curte desfiinteaza primul rechizitoriu realizat de procurorii SS

Acuzatiile SS: A plecat din spital

Apararea lui Eugen Stoina

Unde a gresit SS

Politia nu i-a cerut sa se supuna prelevarii

Decizia Inaltei Curti

Concluzia apartine Inaltei Curti, care a decis achitarea lui Eugen Stoina, acuzat de sustragere de la prelevarea de mostre biologice.Eugen Stoina a fost achitat in 21 iunie 2019 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de Procedura Penala: "fapta nu este prevazuta de legea penala."Procurorii SS au contestat decizia de achitare, iar cazul a ajuns la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, urmatorul termen de judecata a fost stabilit pe 9 decembrie.Aceasta este prima ancheta terminata de procurorii SS, rechizitoriul a fost finalizat la cateva luni de la operationalizarea structurii.Potrivit rechizitoriului SS, totul incepe la data de 11 ianuarie 2018, in jurul orelor 14:40, aflandu-se in Bucuresti la volanul unui autoturism, Eugen Stoina, pe fondul nepastrarii distantei intre autovehicule, a intrat in coliziune cu alta masina care se afla oprita, in coloana, la semafor. Aceasta a generat tamponarea in lant a inca doua autoturisme, precum si vatamarea corporala a lui Eugen Stoina.La locul accidentului s-au deplasat organele de cercetare penala ale Brigazii Rutiere, precum si echipajul SMURD, care a hotarat transportarea lui Eugen Stoina la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Din probele administrate de procurorii SS reiesea ca Stoina ar fi parasit unitatea medicala fara a avea avizul medicului de garda.Ulterior, acesta a fost cautat de organele de politie rutiera, reusindu-se contactarea telefonica a acestuia la ora 17:55, cu solicitarea de a se prezenta la sediul Brigazii Rutiere."Inculpatul s-a prezentat la sediul Politiei Rutiere unde a fost testat cu aparatul alcooltest.Ulterior, inculpatul a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate probe de sange, stabilindu-se ca acesta consumase bauturi alcoolice."In fata magistratilor, Eugen Stoina a sustinut ca a consumat bauturi alcoolice ulterior producerii accidentului, dupa ce a plecat din spital si pana s-a intors la sectia de politie.Procurorul a fost trimis in judecata pentru sustragere de la prelevarea de mostre biologice, iar procurorii SS au clasat acuzatia de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta alcoolului.Inalta Curte a respins insa acuzatiile SS. Potrivit motivarii instantei, nu se poate vorbi de o sustragere de la recoltarea de mostre biologice decat in situatia in care, in prealabil, conducatorului auto i s-a cerut de catre politistul rutier sa se supuna prelevarii unor probe biologice.Practic, politistul ar fi trebuit sa-i spuna explicit procurorului sa nu paraseasca spitalul pana nu i se recolteaza probele."In lipsa unei solicitari exprese a organului de politie de a se supune recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, conducatorul de vehicul nu are obligatia de a se supune prelevarii de mostre biologice," explica Inalta Curte.Potrivit judecatorilor, prin indepartarea de la locul accidentului nu se comite in acelasi timp si infractiunea de sustragere de la prelevarea mostrelor.Interpretarea data de autorul rechizitoriului nu are corespondent in actele normative incidente in cauza," motiveaza Inalta Curte.Potrivit judecatorilor, din analiza mijloacelor de proba administrate in cauza rezulta ca lui Eugen Stoina nu i s-a solicitat, in nicio imprejurare, de catre organele de politie rutiera sa se supuna prelevarii de mostre biologice.r," mai explica Inalta Curte.Instanta arata ca, potrivit prevederilor legale, metodologia recoltarii probelor biologice in cazul evenimentelor rutiere nu instituie in sarcina personalului medical sau a persoanei in cauza vreo obligatie in acest sens.Mai mult, recoltarea mostrelor biologice de catre personalul medical este subsecventa cererii formulate de catre organele de politie.Totodata, in conformitate cu normele in vigoare, recoltarea mostrelor biologice se face de catre personalul medical, in prezenta politistului rutier."Concluzionand, pentru ca actiunile inculpatului retinute in rechizitoriu sa poata constitui acte de sustragere, acestea trebuie, pe de o parte, sa fie consecinta unei obligatii instituite de lege in sarcina conducatorului de vehicul de a se supune prelevarii de probe biologice, iar, pe de alta parte, sa fie subsecvente unei solicitari exprese a organelor de politie rutiera de a supune recoltarii de mostre biologice.In raport de argumentele expuse anterior,," concluzioneaza Inalta Curte.