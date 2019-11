Inalta Curte sesizeaza CCR cu privire la functionarea SS, in dosarul procurorilor Onea si Negulescu

Ziare.

Un judecator de la Instanta suprema a admis o cerere depusa de Lucian Onea si a dispus sesizarea CCR cu o exceptie privind neconstitutionalitatea unor dispozitii ale art. 88 din Legea nr. 304/2004. Aceste articole se refera la modul de functionare si organizare a SIIJ."Admite cererea formulata de inculpatul Onea Lucian Gabriel si sesizeaza Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 ind. 1 alin. (4), art. 88 ind. 3 alin. (1), (2) lit. a) si b), art. 88 ind. 4 si art. 88 ind. 5 alin. (1), (2), (7), (8), (11), (11 ind. 1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara", se arata in decizia instantei.Pe de alta parte, instanta a respins o cerere a lui Onea prin care acesta contesta o decizie a CSM din februarie 2019, care se refera la admiterea la SIIJ a procurorilor Adina Florea si Mihaiela Iorga Moraru.In iulie 2019, fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost trimisi in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care represiune nedreapta si cercetare abuziva, parte vatamata in dosar fiind fostul deputat Sebastian Ghita.Procurorii de la SIIJ sustin ca Lucian Onea si Mircea Negulescu, in instrumentarea a doua dosare penale, in cursul lunii mai 2015, l-au determinat pe un martor denuntator (fostul deputat Vlad Cosma - n.r.) sa plasmuiasca un denunt in numele unei persoane imaginare, sa intocmeasca in fals, in format electronic, tabele care contin numele unor persoane - locuitori ai Republicii Moldova, care ar fi avut cetatenie romana in anul 2014, cu scopul de a dovedi infractiunea de corupere a alegatorilor pretins savarsita de persoana impotriva careia s-a formulat denuntul.De asemenea, Lucian Onea, cu ajutorul lui Mircea Negulescu, este acuzat ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru infractiunea de corupere a alegatorilor fata de o persoana despre care stia ca nu este vinovata.Totodata, in cursul lunii mai 2015, in solutionarea celor doua dosare penale, Onea este acuzat ca a ticluit probe nereale prin exercitarea de constrangeri asupra martorului denuntator."In rechizitoriu, se mai retine ca inculpatul Onea Lucian Gabriel, in calitate de procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, in mod repetat, impreuna cu inculpatul Negulescu Mircea, in calitate de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, in perioada aprilie - mai 2015, l-au determinat pe martorul denuntator sa contrafaca, prin exercitarea de constrangeri, un denunt si tabele in format electronic continand nume de persoane din Republica Moldova care ar apartine unor cetateni romani imaginari", mai spune SIIJ.