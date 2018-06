Inalta Curte sesizeaza CCR dupa amputarea Codului de Procedura Penala (Surse)

Ziare.

Magistratii s-au adunat intai in jurul orei 15:00, dar nu a fost intrunit cvorumul necesar si au amanat luarea unei decizii. Putin mai tarziu s-a ajuns la numarul necesar si s-a decis sesizarea Curtii Constitutionale pentru modul in care Parlamentul a modificat CPP. Surse juridice au declarat, pentru Ziare.com, ca decizia a fost luata in unanimitate.Mai multe ONG-uri, asociatii de magistrati si Opozitia au criticat proiectul votat in Parlament.Ministerul Public a avut, marti, o prima reactie referitoare la modul in care au fost adoptate modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Acestea ar fi fost facute "fara a fi luate in considerare observatiile si propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor,".Proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de Procedura Penala a fost votat, luni seara, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, dupa mai multe ore de dezbateri. PNL si USR au anuntat ca vor ataca legea la Curtea Constitutionala.I.S.