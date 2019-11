Inalta Curte sesizeaza CCR in dosarul procurorului Mihaiela Iorga Moraru

Retragerea contestatiei

Exceptia a fost ridicata de un procuror de la Parchetul General, dupa ce fostul procuror-sef al Sectiei Speciale (SS), Gheorghe Stan, a retras, inainte de a fi numit judecator la Curtea Constitutionala, contestatia DNA in cazul Mihaielei Iorga Moraru.Un proces deschis pe 7 octombrie la Inalta Curte si solutionat pe 1 noiembrie."Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.. Definitiva," este minuta Inaltei Curti. Concret, este vorba de o prevedere introdusa printr-o ordonanta de urgenta promovata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, care permitea SS sa retraga caile de atac in dosarele in care sunt judecati magistrati.."Fostul procuror-sef al Sectiei Speciale (SS), Gheorghe Stan, a retras, inainte de a fi numit judecator la Curtea Constitutionala, contestatia DNA in cazul Mihaielei Iorga Moraru, procuror SS judecat pentru fals intelectual si favorizarea faptuitorului.Decizia de retragere a luat-o pe 6 iunie 2019, in contextul in care isi incepea mandatul de judecator la Curtea Constitutionala pe 15 iunie. Stan a ajuns la CCR fiind sustinut de PSD.La acel moment, Mihaiela Iorga Moraru activa deja ca procuror in cadrul SS, iar la sfarsitul lunii iunii 2019 a intrat din nou in atentia mass-media dupa ce a preluat ancheta in dosarul Sorinei, fata adoptata cu scandal de la Baia de Arama.In urma retragerii contestatiei DNA, dosarul Mihaielei Iorga Moraru in care este acuzata de fals intelectual si favorizarea faptuitorului s-a intors la SS. Acesta urmeaza sa fie solutionat de un coleg.