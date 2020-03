Inalta Curte suspenda accesul persoanelor care nu fac parte din personalul instantei: Ce procese se vor judeca si care vor fi amanate

Ordinul din 12 martie

In cauzele in care partile implicate in proces pot fi contactate telefonic sau prin e-mail, acestea vor fi informate cu privire la masurile dispuse.De exemplu, pentru termenul de marti de la Sectia Penala vor fi amanate trei apeluri in procese care vizeaza doi avocati din Baroul Bucuresti - acuzati de fals in inscrisuri sub semnatura privata si ucidere din culpa; un dosar de evaziune fiscala, dar si un recurs in casatie.Alte trei procese vor fi judecate prin videoconferinta. Trebuie spus ca in mai multe cazuri avocatii au depus cereri de judecare in lipsa, potrivit portalului instantei. Masurile au fost luate dupa ce, pe 12 martie, sefa instantei a dat un ordin privind prevenirea raspandirii infectiilor respiratorii cauzate de COVID - 19 si gripa sezoniera, in scopul prevenirii afectarii bunei desfasurari a activitatii curente a ICCJ si a asigura sanatatea si securitatea la nivelul personalului Inaltei Curti.," stabileste ordinul din 12 martie.Exceptie de la acest articol fac situatiile dispuse de catre presedintele sectiei sau seful de compartiment, in cazul personalului ICCJ care a fost in concediu medical, concediu de odihna sau invoire si care revine la serviciu cu avizul cabinetului medical.Alte exceptii vizeazaDe asemenea, au acces si persoanele citate in cauzele de natura urgenta, sub rezerva prezentarii spre verificare a citatiei si a actului de identitate si in conditiile in care nu se afla intr-una din situatiile de restrictionare a accesului in sediile Inaltei Curti pentru motive de biosecuritate.Ordinul sefei Inaltei Curti poate fi accesat pe portalul instantei.