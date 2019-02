Inca un judecator CSM nu intelege logica OUG lui Toader: Pune serioase probleme de constitutionalitate

S-ar putea compromite dosarele

Ziare.

com

Anterior postarii lui Mateescu, Andrea Chis a declarat pentruca CSM a cerut ministrului Justitiei un ragaz pentru a studia proiectul ordonantei de modificare a Legilor Justitiei si urma sa stabileasca data unei sedinte in acest scop. "Am aflat ulterior, din presa, ca ordonanta a fost adoptata in aceeasi zi", a dezvaluit judecatorul Andrea Chis.Acum, Bogdan Mateescu arata ca sunt probleme in ceea ce proveste numirea judecatorilor la sefia parchetelor., si asta exclusiv in urma deciziei CSM,, ci doar cu un aviz consultativ, decizia in concret apartinand MJ si presedintelui statului", scrie Bogdan Mateescu, intr-o postare pe Facebook.Potrivit judecatorului, CSM a solicitat masuri legislative urgente pentru deblocarea concursurilor de admitere in magistratura si la INM (zeci de instante si parchete aflandu-se in pragul colapsului, functionand cu unul, doi magistrati sau la jumatate de schema).Practic, OUG 7/2019 rezolva o parte din aceste probleme, cele care vizau admiterea la INM, dar restul de prevederi nu ar fi in regula."Pe de-o parte, masurile din OUG referitoare la recrutarea in magistratura, cerute de CSM, sunt absolut necesare. Conditiile din noua reforma puneau in dificultate serioasa eforturile CSM de ocupare a schemelor. Am mai vorbit despre asta, insa atunci nimeni nu a ascultat...Din pacate.Pe de alta parte, insa, celelalte reglementari...Nu vreau sa spun aici decat ca acestea pun, in opinia mea, serioase probleme de constitutionalitate. Spre exemplu, o modificare pare ca vine in contrast cu un argument (general obligatoriu) pentru care CCR - atentie, in raport de criticile formulate - a retinut constitutionalitatea SIIJ (Decizia CCR 33/2018, paragrafele 149-150).Nu prea reusesc sa inteleg nici logica la intrebarea cum, potrivit legii, ar putea un judecator inamovibil in functie sa poata fi numit prin decret prezidential procuror doar la parchetul de pe langa judecatorie, si asta exclusiv in urma deciziei CSM, insa, potrivit noii reglementari, sa poata fi numit direct procuror general si asta fara vreo decizie din partea CSM, ci doar cu un aviz consultativ, decizia in concret apartinand MJ si presedintelui statului.Iar daca ordonanta se va aplica si pe aceste alte aspecte decat recrutarea in magistratura, iar CCR va invalida, consecintele ar fi catastrofale, putandu-se compromite efectiv dosare care ar putea fi instrumentate in conditiile noi", conchide Mateescu.I.S.