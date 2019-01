Inca un magistrat atrage atentia asupra problemelor din Justitie: Linia rosie a fost demult depasita. Recursul compensatoriu a fost o gratiere mascata

"Derapajele altor puteri, nesanctionate"

Presiunile asupra judecatorilor

Critica legea recursului compensatoriu

Ziare.

com

"Si in Romania, dupa scenariul aplicat deja in alte state, capacitatea organelor judiciare si a celor cu atributii in domeniul apararii si sigurantei publice de a raspunde unor provocari de actualitate este in regres, din cauza unor interventii legislative concertate si a unor masuri menite sa le slabeasca forta de reactie la problemele cu care ele se confrunta", spune magistratul, intr-un interviu privind starea justitiei din Romania in acest moment, acordat publicatiei Info Sud-Est. Reactia magistratului vine dupa ce prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Claudiu Sandu, a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com ca procurorii sunt sub o presiune politica uriasa si multi se tem sa mai semneze rechizitorii.Potrivit lui Ciprian Coada, in cazul judecatorilor, greutatea deciziilor este cu atat mai impovaratoare cu cat presiunile de orice tip sunt din ce in ce mai numeroase, iar mecanismele de protectie lipsesc aproape cu desavarsire, in pofida semnalelor de alarma trase de-a lungul timpului."Nu putem vorbi de o independenta reala a puterii judecatoresti, in conditiile in careiar cele mai multe din sugestiile si asteptarile organelor judiciare nu isi gasesc o solutionare corecta din partea acelor institutii cu care ele sunt chemate sa colaboreze.Nu cred ca gresesc cand afirm ca", declara Coada.Potrivit acestuia, datorita presiunilor multiple cu care se confrunta, judecatorii traiesc sub imperiul unei stari de incertitudine, a unui stres profesional nemaiintilnit in alte state, pentru ca niciodata nu exista garantia ca odata inceput sub imperiul unei legi, un proces se va termina sub aceleasi auspicii."Din cauza acestui fapt, formal nu stim incotro ne indreptam, desi, pe care alti actori o impun, profitand de pozitia ocupata in stat, fara a tine seama de asteptarile si nevoile cetatenilor, aspect constatat si la nivel global", explica Ciprian Coada.Coada a dat detalii si despre efectele legii recursului compensatoriu, dupa ce presa a dezvaluit ca mai multe persoane eliberate in baza acestui act normativ au comis infractiuni cu violenta "Desi inspirata de legislatia altor state, legea recursului compensatoriu, prin toate efectele generate, nu a raspuns asteptarilorprin,actionand ca o veritabila lege de gratiere mascata, prin reducerea pe termen nelimitat a pedepselor cu inchisoarea aplicate prin hotarari judecatoresti definitive.Fara a avea la baza un studiu de impact si fiind initiata si adoptata in conditii lipsite de transparenta, aceasta lege isi va produce efectele pe termen nedeterminat, atat timp cat statul nu isi va indeplini propria obligatie de rezultat de a asigura standarde europene in materie de detinere", sustine magistratul.Judecatorul Ciprian Coada a remarcat ca in aceste conditii,, generandu-se riscuri majore pentru societate si numeroase procese penale, prin urmare noi costuri suportate din bugetul de stat, in contextul in care eforturile de reintegrare sociala a condamnatilor lipsesc ori nu isi produc efectul scontat.