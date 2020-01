Incep interviurile cu Catalin Predoiu. Cine sunt favoritii la sefia marilor parchete

Licu si Haineala vizeaza functii de adjunct

Cum sunt programarile

Candidatii la sefia Parchetului General

Horatiu Radu - Sursa: Arhiva MAE

Laura Oprean - Sursa: Facebook/ Ministerul Public

Candidatii la sefia DNA

Candidatii la sefia DIICOT

Ioana Albani - Sursa: Facebook/Ministerul Public

Fiecare candidat are la dispozitie 30 de minute pentru sustinerea proiectului managerial, iar apoi trebuie sa raspunda la o sesiune de intrebari care poate dura pana la o ora.Din comisia condusa de Catalin Predoiu mai fac parte 6 membri: un consilier al ministrului Justitiei, un secretar de stat din MJ, un procuror desemnat de Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii, un reprezentant al Institutului National al Magistraturii (INM), un specialist in management, organizare institutionala si comunicare, desemnat de Academia de Studii Economice (ASE) - Facultatea de management, Bucuresti si un psiholog, desemnat dintre psihologii CSM.Apoi, potrivit procedurii, Catalin Predoiu trimite propunerile pentru cele trei functii la Sectia pentru procurori din CSM, pentru obtinerea unui aviz care are caracter consultativ. Cel care are ultimul cuvant este presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care numeste viitorii procurori-sefi pentru un mandat de conducere de 3 ani.Ca o observatie preliminara, doi dintre procurorii care au fost in diferite functii importante in sistemul judiciar nu candideaza pentru sefia parchetelor - actualul procuror general interimar, Bogdan Licu, si Oana Schimdt Haineala, care fusese delegata pana ala finalul anului trecut in functia de adjunct al sefului DIICOT.Pe de alta parte, cei doi si-au depus candidatura pentru functii importante, dar mai putin vizibile, Licu pentru a ocupa pozitia de prim-adjunct al procurorului general, iar Schimdt Haineala pentru cea de adjunct al sefului DIICOT.Marti si miercuri sunt intervievati candidatii pentru functia de procuror general.PeIonel Corbu (ora 9.00), Florin-Daniel Casuneanu (ora 10.30), Gabriela Scutea (ora 13.30) si Laura Oprean (15.00).PePompiliu-Marian Drilea-Marga (ora 9.00), Daniel Horodniceanu (ora 10.30), Sorin-Sandel Vasilache (13.30) si Razvan-Horatiu Radu (15.00)Pesunt interviurile pentru sefia DNA: Mariana Alexandru (ora 9.00), Crin-Nicu Bologa (10.30), Camelia Elena Grecu (ora 13.30), Ionut Botnaru (ora 15.00) si Calin Nistor (ora 16.30).Pesunt interviurile pentru sefia DIICOT: Teodor Nita (ora 9.00), Ioana-Bogdana Albani (ora 10.30), Elena-Giorgiana Hosu (ora 13.30), Viorel Badea (ora 15.00) si Daniel Horodniceanu (ora 16.30).Cea mai dura lupta se duce pentru sefia Parchetului General, unde candideaza opt procurori. Pe lista candidatilor se numara actualii adjuncti ai procurorului general, Laura Oprean si Horatiu Radu.a activat ca procuror in parchetele din Bucuresti, iar din 2017 in 2019, a fost detasat la MAE. El a fost agent al Romaniei la CEDO si la CJUE.Din iulie 2018, Horatiu Radu s-a intors la Parchetul General, unde se ocupa de reprezentarea Ministerului Public la sedintele de judecata de la Curtea Constitutionala si Inalta Curte. Din iulie 2019 ocupa functia de adjunct al procurorului general.In octombrie 2019, procurorul a laudat numirea Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European si a declarat ca aceasta reprezinta o recunoastere la nivelul UE a meritelor si rezultatelor DNA in anchetele privind fraudele europene.Horatiu Radu este unul dintre procurorii care au sustinere in cadrul sectiei de procurori din CSM, sustin surse judiciare pentru Ziare.com.Cu o vechime de 18 ani in magistratura,a activat in parchetele din Cluj si in cadrul DNA. In 2009-2012, ea a ocupat functia de adjunct al fostului sef DNA, Daniel Morar, si pentru cateva luni a condus si DNA, fiind delegata la conducere. In 2016, Oprean a promovat in calitate de prim adjunct al procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.Procuroruleste unul dintre candidatii grei pentru aceasta functie. A fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta din urma era procuror general.Dupa Parchetul General (2006-2013), Gabriela Scutea a fost, in perioada 2013-2016, inalt reprezentant al Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeana pe aspectele referitoare la indeplinirea conditionalitatilor stabilite in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie. Din aceasta pozitie a ajuns, in ianuarie 2016, secretar de stat in mandatul Ralucai Pruna la Ministerul Justitiei.In aprilie 2019, Gabriela Scutea a iesit in evidenta cu o declaratie pe care i-a adresat-o fostului ministru al justitiei, Tudorel Toader. Ea candida pentru functia de procuror general al Romaniei si i-a spus lui Toader ca a fost unul dintre magistratii care s-au dus sa protesteze la Bruxelles, deoarece a fost nemultumita de modul in care a fost adoptata controversata OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei.Dintre candidatii care tintesc sefia Parchetului General se remarca sifost procuror sef DIICOT, care candideaza si pentru sefia DIICOT. Acesta este audiat pe 15 si pe 17 ianuarie.In iunie 2018, Daniel Horodniceanu spunea ca este posibil ca nenominalizarea sa, de catre Tudorel Toader, pentru un nou mandat la sefia DIICOT sa aiba legatura cu dosarul Rompetrol II. Ancheta in acest caz a fost clasata de DIICOT in decembrie 2019.este lector la Universitatea Transilvania din Brasov, iar potrivit CV-ului de pe pagina institutiei, acesta are drept interese de cercetare drept penal, drept procesual penal si criminalitate informatica.este procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Brasov.Actualul sef al DNA,, duce o lupta grea pentru a fi mentinut in functia pe care o ocupa ca interimar. El a avut rezultate modeste la sefia Directiei dupa plecarea Laurei Codruta Kovesi, mult mai putine rechizitorii si inculpati trimisi in judecata.Potrivit unei declaratii facute in 2019, Calin Nistor a sustinut ca nu este multumit de activitatea pe 2018 a Directiei, subliniind ca vor fi luate masurile care se impun, insa accentul a fost pus pe calitatea actelor de urmarire penala efectuate de catre procurori.Printre dosarele facute de DNA care au ajuns in instanta in mandatul lui Calin Nistor se numara si nume grele: primarul Timisoarei, Nicole Robu, fostul sef al Fiscului, Horia Simu, fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu etc.Fost sef la DNA Cluj,ocupa in prezent functia de prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj si este unul dintre contracandidatii de top ai lui Calin Nistor.Un candidat cu sanse ar putea fi siprocuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti si fost procuror DIICOT, potrivit unor surse din magistratura.Un magistrat discret,este procuror in cadrul DNA si a mai participat anul trecut la aceasta competitie. Anterior a fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, din 2009 pana in 2016.Pensionata in 2014,a revenit anul trecut in magistratura si are o vechime de 30 de ani ca procuror. Ea a instrumentat dosare grele, in care au fost condamnati, printre altii, Adrian Nastase, Elena Udrea, Catalin Voicu si Monica Iacob Ridzi.Actuala sefa interimara a DIICOT, Elena-Giorgiana Hosu, candideaza pentru sefia parchetului. Ea a fost adjuncta a doi fosti sefi DIICOT, care si-au intrerupt mandatele din diferite motive, Alina Bica - arestata si Felix Banila - demisie in urma scandalului crimelor de la Caracal.Sanse mari pentru a fi numiti la sefia DIICOT au, fost sef al Serviciului de Combatere a Criminalitatii Informatice din cadrul DIICOT si fost procuror-sef adjunct DIICOT, si directorul adjunct al INM,Ambii sunt bine vazuti de colegii procurori.Pe de o parte, Badea este un procuror relativ tanar, care a lucrat mult in anchetele in perioada in care activa la DIICOT, cum ar fi cea a hackerului Guccifer. De cealalta parte, Albani este unul dintre procurorii care au inovat in anchetele privind infractiunile cibernetice, a fost decorata de catre fostul sef FBI, David Comey, si a primit premiul "Femei Curajoase din intreaga lume", acordat de Ambasada Statelor Unite.De asemenea, unul dintre candidati grei pentru sefia DIICOT este si fostul sef al structurii,, care candideaza si pentru functia de procuror general.