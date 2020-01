Incep pledoariile finale in procesele privind Sectia Speciala si MCV de la CJUE. Intrebarile la care trebuie sa raspunda guvernul

Pledoariile incep la ora 14.30

Intrebari in serie

Sunt obligatorii recomandarile din MCV?

Ce urmeaza dupa pledoarii

Rolul avocatului general

Ziare.

com

Aceasta este una dintre cele 15 intrebari la care reprezentantul Guvernului Romaniei trebuie sa raspunda in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). Un proces deschis de mai multe asociatii ale magistratilor din Romania impotriva modificarilor aduse legilor Justitiei de coalitia PSD-ALDE.In acest caz, instanta europeana trebuie sa dea mai multe decizii importante pentru Justitia din Romania privind: natura juridica a Mecanismului de cooperare si de verificare (MCV) instituit de Comisia Europeana, infiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), dar si caracterul mai multor ordonante de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader - cum ar fi cea prin care a fost mentinut in functie seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru.Luni, de la ora 14.30, incep pledoariile finale la Luxemburg. Procesul continua si marti, de la ora 9.00. Din punct de vedere tehnic, instanta din Luxemburg a reunit sase dosare (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 si C-397/19) intr-un singur caz, denumit "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si altii".Autoritatile romane vor fi reprezentate de noul agent guvernamental pentru CJUE, Emilia Ganea, iar Parchetul General va fi reprezentat de adjunctul procurorului general al Romaniei, Horatiu Radu.Pe de alta parte, CSM a mers pe mana avocatului Radu Chirita, asa cum Ziare.com a scris aici:Inspectia Judiciara nu are niciun reprezentant la CJUE.Patru magistrati romani vor reprezenta asociatiile profesionale: judecatorii Dragos Calin si Lucia Zaharia, co-presedintii asociatiei Forumului Judecatorilor din Romania (FJR), procurorul Alexandra Lancranjan din partea asociatiei Miscarea pentru Apararea Statului Procurorilor si procurorul Bogdan Pirlog, presedintele Asociatiei Initiativa pentru Justitie."Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania considera ca Romania trebuie sa tina seama in mod corespunzator de cerintele si de recomandarile formulate in rapoartele mentionate () si ca nu poate adopta sau mentine masuri care contravin rezultatului prevazut de acestea sau care risca sa il compromita", este punctul de vedere al FJR.publicat duminica seara, pe site-ul FJR. Isi vor sustine punctele de vedere in fata CJUE si reprezentantii Comisiei Europene si ai unor state care au intervenit in procedura, precum Belgia, Danemarca, Suedia.Magistratii CJUE au pregatit pentru cele doua zile de pledoarii mai multe intrebari, intinse pe 6 pagini. Modul in care acestea sunt redactate dezvaluie faptul ca magistratii au inteles care sunt mizele schimbarilor legislative din Justitie si de ce guvernele PSD care s-au succedat au initiat mai multe ordonante de urgenta (cum ar fi OUG prin care a fost mentinut in functie seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, sau modul in care a fost operationalizata Sectia Speciala).Guvernul Romaniei trebuie sa raspunda la 15 intrebari mari (), cu privire la natura ordonantelor de urgenta ale Guvernului, la Inspectia Judiciara, la Sectia Speciala si la raspunderea materiala a judecatorilor.De exemplu, una din intrebari vizeaza mentinerea lui Lucian Netejoru la sefia Inspectiei Judiciare.Cele mai multe intrebari vizeaza insa Sectia Speciala.- "- "- "Una dintre intrebari vizeaza modalitatea prin care Sectia Speciala a incercat sa preia de la DNA cazul Tel Drum-Liviu Dragnea, sub pretextul ca este o plangere penala facuta impotriva unul magistrat.- "Pe de alta parte, CJUE a dat si o lista mai larga de aspecte care pot fi abordate de toate partile in pledoariile lor.Cele mai multe aspecte vizeaza natura juridica a Mecanismului de cooperare si de verificare instituit prin Decizia 2006/928, obligatorie pentru statele membre destinatare si care prevede obiectivele de referinta pe care trebuie sa le atinga Romania, concretizand conditiile enuntate in Tratatul de aderare, in conformitate cu valorile si principiile pe care se intemeiaza Uniunea prevazute in special la articolul 2 si la articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeana.Aceasta este una dintre intrebari.Iata intrebarile adresate tuturor partilor in cazul infiintarii Sectiei Speciale.Dupa sustinerea pledoariilor si sesiunea de intrebari puse de judecatorii Marii Camere a CJUE si din partea avocatului general, instanta declara inchise dezbaterile.CJUE urmeaza sa anunte termenul in care avocatul general isi va face publice concluziile.Din practica, acest termen ar fi in jur de o luna. Dupa concluzii, urmeaza pronuntarea CJUE.Concluziile avocatului general nu sunt obligatorii pentru CJUE. Potrivit unui studiu, concluziile acestuia sunt urmate de catre Curte in aproximativ 88% din cazuri, arata advocate.ro. Cauzele aflate pe rolul Curtii beneficiaza de doua contributii impartiale, independente una fata de cealalta: cea a judecatorului-raportor, care ghideaza Curtea de-a lungul fazelor procedurale ale cauzei si redacteaza proiectul de hotarare, si cea a avocatului-general, care ofera intregii Curtii (inclusiv judecatorului-raportor) o analiza legala detaliata a problemelor cu care Curtea a fost sesizata, urmata de o solutie motivata, de care Curtea nu este insa tinuta.In concluziile sale, prezentate la finalul procedurii, avocatul general stabileste in detaliu cadrul de fapt si de drept al cauzei, examineaza toate sustinerile participantilor la procedura, eventual abordeaza probleme care nu au fost ridicate, dar care i se par importante in cauza si procedeaza la o cercetare proprie a normelor nationale in discutie, care poate include articole si lucrari de specialitate.