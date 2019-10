Inedit: Inalta Curte decide pensionarea unui procuror SS, mentinut in functie printr-o decizie controversata a Curtii de Apel Bucuresti

Anchetele Zarafinei Puiu

Decizia Inaltei Curti este definitiva. Zarafina Puiu lucra la SS in baza unei decizii data de jucatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti, dar CSM a contestat decizia."Admite recursul declarat de paratul CSM - Sectia pentru procurori impotriva sentintei civile nr. 345 din 5 iulie 2019 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal. Caseaza in parte sentinta recurata si rejudecand cauza: Respinge actiunea in anulare a Hotararii nr. 518/2019 a Sectiei de procurori din cadrul CSM, ca nefondata. Respinge cererea de suspendare a executarii aceleiasi hotarari, ca inadmisibila.Mentine dispozitiile sentintei in ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului CSM si dispozitia privind cheltuielile de judecata. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 29 octombrie 2019," este minuta Inaltei Curti.Potrivit procedurii, urmeaza ca CSM sa inainteze presedintelui Romaniei cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a Zarafinei Puiu.In timpul procesului, procurorul Zarafina Puiu a prezentat Curtii de Apel Bucuresti (CAB) un document din care reiese ca pe 1 martie 2019 i-a fost repartizat pentru instrumentare dosarul 525/P/2019, care l-ar privi pe procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Zarafina Puiu a venit in aceasta primavara la Sectia Speciala, de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Este vorba de parchetul de unde provine si adjunctul sefului SS, Adina Florea, cea care conduce de facto aceasta structura de parchet si pentru care se lupta Lia Savonea sa o puna procuror-sef, dar pana acum nu a reusit.Zarafina Puiu a deschis in urma cu o luna ancheta impotriva procurorului Andrei Bodean (39 de ani), seful DNA Constanta, cunoscut dupa ce a trimis in judecata mai multi afaceristi si politicieni controversati, precum Nicusor Constantinescu sau Radu Mazare.