"Initiativa pentru Justitie" ataca in instanta decretele lui Iohannis de numire a procurorilor-sefi. Critici vin si de la asociatia din care face parte Gabriela Scutea

Initiativa pentru Justitie subliniaza ca seful statului a semnat decretele "cu ignorarea recomandarilor repetate ale Comisiei Europene, ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia" si transmite ca vrea sa "reafirme atat principiul fundamental al independentei magistratilor, ca premisa a statului de drept, cat si rolul primordial al Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independentei justitiei"."(...) aceste numiri sunt rezultatul unei proceduri constant criticate de catre organismele internationale mentionate si reprezinta un atac la adresa statului de drept", sustin procurorii.Astfel, "Initiativa pentru Justitie" va cere in instanta anularea actelor de numire in aceste functii."(...)in functiile de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu nesocotirea avizelor negative emise de Consiliul Superior al Magistraturii", se arata intr-un comunicat de presa al organizatiei.La randul sau, Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) transmite in context ca procedura de numire in aceste functii ar trebui schimbata."(...) evenimentele din ultimele luni au demonstrat ca mecanismele de decizie discretionara, in fiecare etapa a procedurii, nu pot constitui o garantie suficienta in ceea ce priveste numirile in functii de conducere pe criterii exclusive de profesionalism si meritocratie", precizeaza AMASP intr-un comunicat de presa remis vineriAstfel, asociatia are cateva constatari dupa finalizarea procedurii inceputa de ministrul Justitiei in decembrie 2019. Intre altele, procurorii critica faptul ca MJ nu a facut public profilul candidatilor sau proiectele de management ale tuturor."Ministrul Justitiei a solicitat si obtinut de la Sectia pentru procurori a CSM desemnarea unui magistrat, pe langa cel desemnat de Consiliul Stiintific al INM, ambii facand parte din comisia de interviu care a analizat prestatiile candidatilor la cele mai inalte functii din Ministerul Public, conferind astfel un plus de legitimitate procedurii,Desi au existat semnale publice ca membrii comisiei nu au recomandat ministrului unii dintre candidatii propusi ulterior, domnul Catalin Predoiu a nuantat prezenta magistratilor in comisii, despre care a afirmat ca s-au aflat acolo doar pentru a pune intrebari.Desi AMASP a adresat intrebari pe aceasta tema, raspunsul primit la data de 20.02.2020 este unul pur formal, care reia si explicatiile publice ale ministrului Justitiei. Pe de alta parte,In aceste conditii, desi procesul de selectie la nivelul Ministerului Justitiei a presupus constituirea unei comisii formata din profesionisti din domeniul juridic, de management si psihologie, o analiza a proiectelor si punctarea criteriilor expuse public la demararea procedurii,", se arata in comunicat.Totodata, AMASP evoca si avizul negativ primit de la CSM de doi dintre cei trei candidati, fiind vorba despre Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu. De precizat este ca Scutea este membra fondatoare a acestei asociatii de procurori."Dupa sustinerea interviurilor in fata Sectiei pentru procurori a CSM, doi dintre cei trei candidati propusi de ministrul Justitiei nu au primit aviz favorabil, consultativ de altfel. In aceeasi maniera utilizata de ministrul Justitiei, desi nu era titularul desfasurarii procedurii de numire, ci era indicat de lege sa faca o analiza tehnica a pregatirii candidatilor,, astfel incat sa fie evitate discutiile privind existenta unor aprecieri pur subiective si utilizarea unui standard dublu in evaluarea propunerilor", potrivit sursei citate.De altfel, procurorii critica faptul ca atat Predoiu, cat si Iohannis nu au tinut cont de avizul consultativ al CSM, asa cum presupun recomandarile MCV."In ciuda promisiunilor de respectare a recomandarilor mecanismului de cooperare si verificare, precum si a celor formulate de comisia de la Venetia si GRECO,, pentru emiterea decretelor de numire.In aceeasi maniera, dar sustinand ca 'a tinut cont de avizele CSM', asa cum cereau recomandarile MCV, presedintele a emis decretele de numire la data de 20.02.2020, catalogand, insa, avizele CSM ca fiind 'superficiale'", mai precizeaza documentul citat.In fine, asociatia considera ca principiile discutate in intalnirea cu ministrul Justitiei din toamna anului trecut "nu au fost respectate, iar".Astfel, AMASP considera ca estePresedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele prin care sunt numiti in functie sefii de la Parchetul General, DNA si DIICOT.Este vorba despre:- Gabriela Scutea, numita in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pe o perioada de 3 ani;- Crin-Nicu Bologa, numit in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pe o perioada de 3 ani;- Elena-Giorgiana Hosu, numita in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), pe o perioada de 3 ani.Presedintele a acceptat astfel toate propunerile ministrului de Justitie, Catalin Predoiu, in ciuda faptului ca doua dintre ele, Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu, au fost avizate negativ de Sectia pentru procurori a CSM Mai mult decat atat, sectia a motivat dur avizul negativ dat.Precizam ca presedintele USR, Dan Barna, a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a semnat aceste decrete.