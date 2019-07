Cristi Danilet, cercetat disciplinar pentru ca a criticat CSM si CCR: Daca as fi dat interviu la mocirla.tv sau rahat.ro ar fi cerut sa fiu avansat UPDATE

Declaratiile judecatorului

Reactia ironica a judecatorului

UPDATE 18:00

Probabil daca as fi dat la mocirla.tv sau rahat.ro ar fi cerut sa fiu premiat si chiar avansat.

Promit sa recidivez de cate ori am ocazia, cu orice risc"

Ziare.

com

IJ il acuza pe Danilet de manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii atributiilor de serviciu, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor."Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea raspunderii judecatorului in cauza," arata Inspectia Judiciara, intr-un comunicat de presa remis joiInspectia Judiciara a selectat si pasajele care au atras actiunea disciplinara in cazul lui Danilet.- "Un CSM strain de sistemul pe care trebuia sa-l apere";- "Comunicatele ilare ale Consiliul Superior al Magistraturii";- "Un ministru al Justitiei care sustine politicile mai degraba antijustitie";- "O anomalie de la CCR", "un fel de mutatie in activitatea Curtii Constitutionale";- "Unii decidenti din Romania au carente in ceea ce priveste dreptul international" s.a.- "Sa gasim solutii de presiune externa asupra autoritatilor politice responsabile pentru ca justitia sa fie lasata in afara intereselor sau bataliilor politice";- "Ordinea de drept nu poate fi lasata la mana decidentilor politici, atat timp cat deciziile lor sunt arbitrare";- "Intr-un stat de drept, guvernarea nu se face dupa cum vor conducatorii, ci potrivit principiului democratiei constitutionale, in care ceea ce se urmareste este interesul public, nu interesul unui grup sau al unui partid".- "Mai suntem cativa magistrati care ne intalnim oficiai dar si neoficial, cu reprezentanti ai UE sau ai ambasadelor straine, carora le spunem situatia din Romania";- "Dupa parerea mea, solutia ar fi una singura: blocarea activitatii in instante si parchete, timp de o luna, exact cum s-a intamplat in 2009, si atentionarea intregii Europe ca ceea ce se intampla in Romania este inadmisibil: justitia este ingenunchiata, iar infractorii victimizati";- "Daca ar fi sa iau eu decizii, daca as fi un lider de asociatie, asta as face: as cere colegilor judecatori";- "O anomalie de la CCR, identica cu cea din instantele ordinare: intai se da solutia, dupa care mai apoi ea se motiveaza, contrar practicilor europene, unde hotararea se publica odata, in intregime" s.a.Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, judecatorul reactioneaza intr-o nota ironica."Accept provocarea: promit sa recidivez! Inspectia a decis sa solicite CSM sanctionarea mea pentru ca am dat interviu la Revista 22.In fine, eu dau interviuri la presa din anul 2003 (sute de interviuri), scriu pe blog din anul 2007 (peste 650 de postari) si pe FB din anul 2010 (peste 15 mii de postari) . Niciodata pana anul acesta nimeni nu a adus vreo obiectie cu privire la cele sustinute de mine cum ca as incalca legea statutului magistratilor. Mai mult, am educatia necesara sa nu atac vreodata persoane sau institutii, ci sa amintesc de principii, atragand atentia publicului cu privire la incalcarea regulilor statului de drept si ale independentei justitiei.Intr-o tara in care e ceva comun dictonul 'legea e facuta ca sa fie incalcata' a spune cuiva ca incalca legea te face instantaneu dusman., a scris pe Facebook Cristi Danilet.Judecatorul contesta faptul ca Inspectia Judiciara a facut publica o astfel de informatie inainte de verdictul CSM si fara a prezenta si punctul sau de vedere."Constat ca prin comunicatul de presa trimis la toata presa Inspectia isi permite sa ma arunce in gura presei pentru a fi devorat mai inainte de a avea parte de judecata CSM si fara a face referire macar la vreo apararea a mea. Altfel, publicul ar fi vazut cum am aruncat in aer punct cu punct asa zisele acuzatii cu documente imbatabile si cu martori aflati in afara oricarei indoieli.Mai constat ca in opinia Inspectiei Judiciare delictul de opinie a magistratilor trebuie sanctionat, contrar documentelor internationale care nu numai ca ne garanteaza libertatea de exprimare, dar care afirma ca e indatorirea noastra sa reactionam cand democratia e in pericol. Evident, trebuie sa fiu dat ca exemplu negativ pentru tot sistemul, in scopul intimidarii oricui din justitie care vrea sa vorbeasca despre derapajele institutionale.Faptul ca am avut curajul sa afirm la sfarsitul anului trecut ca ministrul Justitiei nenoroceste justitia si la inceputul acestui an ca doar protestele mai pot rezolva ceva in justitie a determinat nu mai putin de patru actiuni ale Inspectiei impotriva mea in primele trei luni ale anului 2019, din care doua au fost deja respinse.Ei bine, accept cavalereste provocarea Inspectiei: ma voi bate cu intreaga institutie, voi contesta hotararea CSM despre care nu ma indoiesc ca ma va sanctiona, voi dovedi ca se inseala ambele institutii cand vor sa puna calus magistratilor ce apara independenta justitiei, dupa care o sa imi vad mai departe de interviuri privind organizarea puterilor si functionarea statului, ele fiind conforme cu fisa postului", conchide Danilet.