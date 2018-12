Inspectia Judiciara a deschis o actiune disciplinara impotriva sefei Inaltei Curti. Orice sanctiune o va costa functia

Lia Savonea a cerut revocarea

De ce este acuzata Tarcea

Aceste abateri disciplinare sunt prevazute de art. 99 lit. f) si o) din Legea nr. 303/2004.- refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;- nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor.In cazul in care Sectia pentru judecatori a CSM va decide ca Tarcea sa fie sanctionata, chiar si cu un avertisment,Demersul impotriva sefei Inaltei Curti vine dupa ce una dintre cele mai influente prezente din CSM, judecatorul Lia Savonea, a cerut revocarea din functie a Cristinei Tarcea.De mentionat ca aceeasi Lia Savonea va fi presedintele CSM incepand cu 1 ianuarie 2019.Un ONG fantoma al romanilor din SUA a facut plangere impotriva Cristinei Tarcea, in cazul formarii completurilor de 5 judecatori.Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare remis miercuri, in privinta abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. f), inspectorii judiciari au retinut ca presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitieprevazute la art. 31 alin. (1) lit. b) si art. 32 din Legea nr. 304/2004, modificata si completata prin Legea nr. 207/2018.Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. o), s-a retinut ca, prin refuzul de a implementa dispozitiile de imediata aplicare ale Legii nr.207/2018 anterior mentionate, 40 de cauze de competenta completurilor de 5 judecatori si 11 cauze de competenta completurilor de 2 judecatoriActiunea IJ a fost inaintata Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la raspunderea judecatorului in cauza.I.S.