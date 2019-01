Inspectia Judiciara explica de ce magistratii pot protesta la adresa modificarilor aduse Codurilor Penale si Legilor Justitiei

"Subiect cu profunde implicatii"

Inspectia Judiciara a explicat ca astfel de proteste se circumscriu liberatatii de exprimare, drept garantat de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.Judecatorii si procurorii au voie sa protesteze la adresa modificarilor Codurilor Penale, facute fara consultarea intregului corp al magistratilor, precum si fata de faptul ca Legile Justitiei nu au avizul Comisiei de la Venetia.Alina Mihalea Palancanu, judecator de la Tribunalul Neamt, a postat pe Facebook motivele pentru care Inspectia Judiciara a clasat sesizarea facuta in cazul sau, dupa ce a participat la astfel de evenimente.IJ arata ca participarea judecatorului, "in timpul liber, alaturi de alti magistrati, la aceste proteste vizand un subiect cu profunde implicatii asupra sistemului de justitie, se circumscrie libertatii de exprimare a persoanei.""Imprejurarea ca prin exercitarea libertatii de exprimare sunt prezentate o serie de nemultumiri referitoare la modul de desfasurare a procesului legislativ nu imprima protestului un caracter politic si nici nu poate fi considerat o manifestare a convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu", conchide IJ.Reprezentanti ai magistratilor din toata tara s-au adunat in septembrie 2018 in fata Curtii de Apel Bucuresti pentru a-si arata dezacordul fata de ceea ce se intampla in aceasta perioada in Justitia din Romania.Au cerut respectarea avizului Comisiei de la Venetia privind modificarea Legilor Justitiei din Romania, precum si un ministru de resort care sa fie orientat catre apararea Justitiei si a statului de dreptMagistratii mai solicitau o justitie independenta si au transmis ca CSM nu are rol decorativ, iar avizele date de Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui luate in seama de catre Ministerul Justitiei.