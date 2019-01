Inspectia Judiciara s-a autosesizat dupa o postare a judecatorului Cristi Danilet

Ziare.

Reprezentantii Inspectiei Judiciare au confirmat ca s-au autosesizat in cazul judecatorului Cristi Danilet si efectueaza verificari, dupa ce magistratul a postat, miercuri seara, pe Facebook, un mesaj prin care sugera ca Armata ar putea iesi in strada."Poate ca cineva remarca totusi succesiunea atacurilor, destructurarilor si decredibilizarilor la adresa urmatoarelor institutii: DGIPI, SRI, SPP, Politia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par intamplatoare dupa declararea sus si tare a 'abuzurilor institutiilor de forta'.Stim cu totii ce ar insemna lipsirea de eficienta sau, mai rau, preluarea controlului politic asupra acestor institutii: servicii, politie, justitie, armata? Si, apropo de Armata: oare s-a aplecat cineva asupra dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Constitutie potrivit carora 'Armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea (...) a democratiei constitutionale'?Ce ar fi daca intr-o zi am vedea armata pe strada pazind ... democratia, ca tot am vazut azi ca e in scadere coeficientul?! Nu v-ar surprinde sa realizati ca ar fi ... constitutional!? Eu cred ca nu vedem padurea din cauza copacilor...", este postarea judecatorului Cristi Danilet.